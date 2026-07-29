El comisionado de la MLS reflexiona sobre el Mundial y su salida

Después de esta temporada, la MLS comenzará la transición a un calendario de verano a primavera , alineando a la liga con la mayoría de sus homólogas internacionales. También se habla de ajustar las reglas de las plantillas y el tope salarial para hacer a la liga más competitiva en el escenario global.

Además, la MLS se prepara para la salida del comisionado Don Garber, quien ha dirigido la liga durante un periodo de enorme crecimiento desde que asumió el cargo en 1999.

Ya ha habido señales de que la MLS está viendo el llamado “impulso del Mundial”.

Según la liga, las ventas de entradas de la MLS aumentaron un 58% en los 40 días durante y después de la Copa del Mundo, en comparación con el mismo periodo previo al torneo. La reciente incorporación de estrellas internacionales como Robert Lewandowski, que se unió al Chicago Fire, y Antoine Griezmann, ahora con Orlando City, ha dado un empuje adicional.

Garber dijo en una entrevista con The Associated Press, antes del Juego de Estrellas de la MLS el miércoles por la noche:

“Cuando miro la Copa del Mundo, la veo como un recorrido de ocho años que entregó todo lo que podríamos haber imaginado durante el torneo en sí y ahora, como saben, es nuestro trabajo tomarlo desde aquí y mantener la mayor parte de ese impulso posible, para que nuestros equipos tengan más aficionados, tengamos jugadores que sigan eligiendo a la MLS como liga preferida", indicó Garber en una entrevista con The Associated Press antes del Juego de Estrellas de la MLS el miércoles por la noche.

"Estamos desarrollando jugadores más capacitados en nuestro programa MLS Next, y en nuestras academias de la MLS, y así sucesivamente”, agregó.

En cierto modo, este es un momento de cierre de ciclo para Garber, quien asistió a su primer partido de fútbol durante el Mundial de 1994. Esta vez, asistió a 15 partidos a lo largo del torneo.

Naturalmente, destaca los éxitos de la liga durante el torneo. Cuarenta y cinco jugadores de la MLS integraron las convocatorias del torneo, mientras que 43 futbolistas se formaron en las academias de la liga. El astro Lionel Messi, del Inter Miami, condujo a Argentina a la final.

“La verdadera medida va a ser cómo se ve la MLS dentro de cinco y 10 años. ¿Será nuestra liga más popular? ¿Tendremos más participación cultural? ¿Serán nuestros equipos más valiosos? ¿Tendremos más medios cubriéndonos y prestándonos atención? ¿Y se nos ve como una liga competitiva, en la cancha, mejor o más arriba de lo que estamos hoy?", señaló Garber. "Esas medidas van a tardar un tiempo en concretarse”.

El crecimiento del sistema de academias

Mientras el fútbol juvenil y el desarrollo de talento estaban bajo la lupa tras la eliminación de Estados Unidos en los octavos de final, el crecimiento del sistema de academias de la liga y de MLS Next es un motivo de orgullo para Garber.

Los 30 equipos de la liga tienen academias. Entre los jugadores que han surgido del sistema de desarrollo están el delantero estadounidense Ricardo Pepi, que juega en el PSV Eindhoven; el también estadounidense Tyler Adams, que juega para el Bournemouth de la Liga Premier; y el canadiense Alphonso Davies del Bayern Múnich.

Recientemente, Chelsea llegó a un acuerdo con Benji Flowers, promesa de la academia de FC Dallas, y antes de eso, el Manchester City alcanzó un acuerdo con Cavan Sullivan, surgido del sistema de academias del Philadelphia Union. Lo singular de ambos casos es que los clubes de la Premier confiaron su desarrollo a los clubes de la MLS.

El cambio a un nuevo calendario

Tras la conclusión de la temporada actual, la MLS disputará una temporada abreviada de 14 partidos a comienzos de 2027 antes de que la liga cambie a su nuevo calendario.

La temporada completa 2027-28 comenzará en julio, y los playoffs y el campeonato de la liga se jugarán en mayo de 2028.

“La MLS seguía conectándose cada vez más con el fútbol global a través de los jugadores, a través de los directores deportivos, a través de los socios de medios, la distribución global de nuestro producto en Apple (TV). Seguimos siendo la versión norteamericana del fútbol global, pero estamos más cerca de decir: todos estamos jugando el mismo juego, exactamente de la misma manera”, comentó el comisionado.

Garber señaló que no creía que el ascenso y descenso estuviera sobre la mesa en el corto plazo, pero espera con interés “que nuestras ventanas de transferencias se alineen con las del resto del mundo, tener playoffs que se disputen en un calendario menos saturado, al menos para nosotros, no tener que jugar nuestros partidos más importantes durante las fechas FIFA y simplemente jugar el juego como se juega en más de 200 países”.

La MLS se prepara para la sucesión

Garber dijo que planea seguir involucrado con la liga durante la vigencia de su contrato, que se extiende hasta 2027, mientras la MLS transita hacia un nuevo comisionado.

El comité de sucesión de la MLS, integrado por propietarios, ya redujo su lista de candidatos y una decisión sobre su sucesor podría llegar tan pronto como la próxima semana.

“El próximo comisionado, espero y confío, va a creer en la oportunidad futura para nuestra liga y nuestros clubes, y en el papel que podemos desempeñar a nivel nacional e internacional para hacer crecer el deporte y ser administradores responsables del juego, y generar valor para cada parte interesada, cada grupo que se preocupa por su club local”, expresó.

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FUENTE: AP