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El bate de Ohtani sigue encendido, pero su próxima sesión de bullpen en veremos por molestias

LOS ÁNGELES (AP) — Shohei Ohtani aseguró que su bíceps derecho no está al 100%, además de que le duele la rodilla izquierda, y ambos factores influyeron para que el astro de doble función de los Dodgers de Los Ángeles no hiciera una sesión de bullpen la semana pasada.

Shohei Ohtani de los Dodgers de Los Ángeles durante el juego contra los Marineros de Seattle, el martes 28 de julio de 2026, en Los Ángeles. (AP Foto/Wally Skalij)
Shohei Ohtani de los Dodgers de Los Ángeles durante el juego contra los Marineros de Seattle, el martes 28 de julio de 2026, en Los Ángeles. (AP Foto/Wally Skalij) AP

El cuatro veces Jugador Más Valioso no ha lanzado en un partido desde el 3 de julio, pero ha seguido jugando con regularidad como bateador designado de Los Ángeles.

“Mi bíceps no está al 100%”. “Es un problema similar al de la rodilla. ¿Consideramos forzar esto? Todavía es julio. Así que creo que la conversación sería un poco diferente si estuviéramos en agosto o septiembre”, dijo Ohtani la noche del martes, al hablar con los medios por primera vez desde antes del receso del Juego de Estrellas.

Ohtani conectó su décimo jonrón abriendo el juego en la temporada, en la derrota 7-6 ante los Marineros de Seattle. Fue su 28vo cuadrangular como primer bate con los Dodgers, con lo que empató al fallecido Davey Lopes en el segundo lugar de la tabla histórica de la franquicia. Ohtani terminó de 4-3 con una base por bolas, un doble, tres carreras impulsadas y una anotada.

“Sí creo que la gira fue agotadora para todos. Sí creo que con el día libre, llegó fresco y se vio más como él mismo”, dijo el mánager Dave Roberts. “Sin duda, por la manera en que bateó, la manera en que está corriendo, no está limitado. Hasta que escuche lo contrario, va a estar en la alineación”.

Ohtani recibió una inyección lubricante en la rodilla justo antes del receso del Juego de Estrellas y se saltó el partido en Filadelfia para descansar.

“Realmente tomé el receso del Juego de Estrellas como esa oportunidad para darle respiro a las rodillas”, señaló. “Es algo con lo que simplemente tengo que lidiar a lo largo de la temporada”.

Ohtani dijo en japonés que la inyección no era una solución total y mencionó “una decisión que finalmente voy a tomar después de que termine la temporada”, sin aclarar a qué se refería.

Explicó que el dolor persistente en la rodilla fue causado por lanzar.

“En términos de correr, no estoy exactamente al 100% de capacidad”, expresó. “Cuando sé que no lo estoy, entonces siempre es un poco más difícil ser agresivo en las bases”.

Ohtani dijo que su rodilla está mejorando, lo cual es una prioridad.

“No creo que el equipo haya llegado exactamente a un punto en el que se defina si lanzo a pesar de esto o no”, añadió. “Eso todavía está muy en el aire”.

Si los problemas de salud de Ohtani no mejoran, le preguntaron a Roberts si es posible que el derecho no lance en la postemporada para los campeones defensores de la Serie Mundial por segundo año consecutivo.

“Supongo que cualquier cosa es posible, pero para mí es muy poco probable”, respondió Roberts. “Dado en qué punto estamos del calendario, si la rodilla sigue mejorando, el brazo sigue sintiéndose mejor, esperaría que lance. Lo único que sé es que estamos tratando, yo estoy tratando, de darle la mejor oportunidad de estar lo más saludable posible, para que pueda ayudarnos en ambos lados del béisbol”.

Roberts dijo que cuando Ohtani reciba el visto bueno para volver a lanzar, tendrá que pasar por un proceso de preparación gradual.

“No creo que nadie pueda prever cómo se verá eso”, zanjó el piloto.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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