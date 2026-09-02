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El 1er preclasificado Alexander Zverev reacciona a tiempo y evita caer en 1ra ronda del US Open

NUEVA YORK (AP) — Alexander Zverev reaccionó justo a tiempo para evitar la eliminación, algo que no le ocurre a un primer preclasificado en la ronda inicial de un torneo del Grand Slam desde 2003.

El alemán Alexander Zverev festeja tras eliminar al italiano Lorenzo Sonego en cinco sets el miércoles 2 de septiembre de 2026 en el US Open (AP Foto/Frank Franklin II)
El alemán Alexander Zverev festeja tras eliminar al italiano Lorenzo Sonego en cinco sets el miércoles 2 de septiembre de 2026 en el US Open (AP Foto/Frank Franklin II) AP

El alemán se impuso apenas por 6-4, 3-6, 6-7 (7), 7-5, 6-4 a Lorenzo Sonego en un partido que terminó la madrugada del miércoles en el Abierto de Estados Unidos.

Zverev ganó su primer título grande en el Abierto de Francia. Sin embargo, cayó ante el número 1 del ranking, Jannik Sinner, en la final de Wimbledon.

Al US Open, Zverev llegó como primera cabeza de serie, un honor que jamás había tenido en majors, luego que Sinner tuvo que retirarse por una lesión en la rodilla derecha.

Pero Zverev no pudo aprovechar repetidas oportunidades para quebrar el saque de Sonego durante gran parte de la noche y estuvo en peligro de convertirse en el primer hombre que, como máximo preclasificado, cae en su primer partido de un major desde que Ivo Karlovic venció a Lleyton Hewitt en Wimbledon en 2003.

Tal sorpresa no ocurre en el Abierto de Estados Unidos desde que Stefan Edberg perdió ante Alexander Volkov en 1990. Zverev por fin logró el quiebre ante el saque de Sonego en el tramo final para sacar adelante el partido en 4 horas y 52 minutos.

Zverev tiene marca de 7-0 contra Sonego, un italiano que llegó con registro de 1-9 ante jugadores del top 10 en torneos de Grand Slam. Pero la velocidad de Sonego por la cancha le permitió alcanzar pelotas que en otras noches habrían sido golpes ganadores, y consiguió suficientes saques decisivos como para que Zverev terminara apenas con 5 de 22 en puntos de quiebre en el partido.

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