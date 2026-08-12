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El 1er juego de 3 jonrones en la carrera de Bregman ayuda a Cachorros a vencer 12-6 a Nacionales

WASHINGTON (AP) — Alex Bregman conectó tres jonrones en un juego por primera vez y remolcó un récord personal de siete carreras, por los Cachorros de Chicago, quienes doblegaron el miércoles 12-6 a los Nacionales de Washington.

Alex Bregman, de los Cachorros de Chicago, es felicitado por el coach de la antesala Quintin Berry tras batear un jonrón de dos carreras ante los Nacionales de Washington, el miércoles 12 de agosto de 2026 (AP Foto/John McDonnell)
Alex Bregman, de los Cachorros de Chicago, es felicitado por el coach de la antesala Quintin Berry tras batear un jonrón de dos carreras ante los Nacionales de Washington, el miércoles 12 de agosto de 2026 (AP Foto/John McDonnell) AP

Dansby Swanson también se voló la cerca por Chicago, que se acercó a tres juegos de Milwaukee, líder de la División Central de la Liga Nacional. Los Cachorros han ganado ocho de nueve y están en su mejor marca de la temporada, con 21 juegos por encima de .500 y foja de 71-50.

El boricua Abimelec Ortiz y el dominicano José Tena conectaron sendos vuelacercas, mientras que Daylen Lile impulsó tres carreras por Washington.

En la quinta entrada, Bregman castigó un sweeper de Jake Bird y envió la bola al bullpen de los visitantes en el jardín izquierdo para un jonrón de tres carreras que coronó el episodio de cuatro anotaciones de los Cachorros.

Swanson pegó un doble impulsor que puso a su equipo al frente ante Tom Cosgrove (0-2) en la sexta. Dos bateadores después, Seiya Suzuki conectó un sencillo de dos carreras frente al dominicano Yovanny Cruz, antes de que Bregman jalara un jonrón de dos carreras al jardín izquierdo ante el novato para poner el encuentro 9-4.

El abridor de los Cachorros, David Peterson (7-7), permitió cuatro carreras --- tres limpias --- y ponchó a seis en cinco entradas. Peterson mejoró a 9-2 con efectividad de 3,23 en 17 apariciones contra Washington.

Nunca ha permitido un jonrón en 86 1/3 entradas frente a los Nacionales.

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