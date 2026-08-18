El 1er jonrón de oro de Crow-Armstrong da a Cachorros triunfo 7-5 ante Medias Blancas en 10 entradas

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Pete Crow-Armstrong, de los Cachorros de Chicago, bateó un jonrón para dejar tendidos en el terreno a los Medias Blancas en la 10ma entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas del lunes 17 de agosto de 2026, en Chicago. (AP Foto/Jessie Alcheh) AP

El jardinero central All-Star y aspirante al MVP conectó su quinto jonrón abriendo el juego en la temporada para iniciar el partido. Luego lo terminó cuando abrió la 10ma con un batazo profundo hacia el área del patio del jardín derecho ante una slider 2-1 de Hagen Smith (2-1). Fue el 30mo jonrón de la temporada para Crow-Armstrong, uno menos que su mejor marca personal del año pasado. Con 31 bases robadas este año, también suma temporadas consecutivas de 30-30.

Crow-Armstrong quitó la mano izquierda del bate después de hacer contacto y señaló hacia el cielo mientras comenzaba a caminar por la línea hacia primera base. Se giró hacia el dugout y celebró antes de iniciar su lento y eufórico recorrido de jonrón.

Seiya Suzuki también conectó jonrón por los Cachorros y Jacob Webb (5-2) dejó las bases llenas en la parte alta de la 10ma para preparar el escenario para Crow-Armstrong, quien impulsó al corredor automático Carson Kelly. El primer bate de los Cachorros terminó de 5-4 con una base por bolas.

Los Cachorros cortaron una racha de dos derrotas y frenaron la seguidilla de tres victorias de los Medias Blancas. Randal Grichuk y Andrew Benintendi conectaron jonrones por Chicago, que habían ganado seis de ocho y se llevaron dos de tres ante los Cachorros en el South Side a principios de esta temporada.

El sencillo impulsor de Nico Hoerner empató el juego en la parte baja de la novena. En la octava, Benintendi, como bateador emergente, envió el primer lanzamiento de Ryan Zeferjahn a la canasta del jardín derecho para un jonrón de dos carreras que puso a los Medias Blancas arriba 5-4.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP