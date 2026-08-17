americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

El 1er hit decisivo de De La Cruz en la 10ma da a Rojos una victoria por 6-5 ante Cardenales

CINCINNATI (AP) — Elly De La Cruz conectó el primer hit decisivo de su carrera en la décima entrada, después de que Dane Myers pegara un jonrón como bateador emergente para empatar en la novena, y los Rojos de Cincinnati remontaron para vencer 6-5 a los Cardenales de San Luis la noche del lunes y dividir una doble cartelera.

Elly De La Cruz, de los Rojos de Cincinnati, busca evitar recibir un baño de sus compañeros de equipo después de pegar el hit decisivo para dejar tendidos en el terreno a los Cardenales de San Luis, en el juego de béisbol de Grandes Ligas del lunes 17 de agosto de 2026, en Cincinnati. (AP Foto/Tanner Pearson)
Elly De La Cruz, de los Rojos de Cincinnati, busca evitar recibir un baño de sus compañeros de equipo después de pegar el hit decisivo para dejar tendidos en el terreno a los Cardenales de San Luis, en el juego de béisbol de Grandes Ligas del lunes 17 de agosto de 2026, en Cincinnati. (AP Foto/Tanner Pearson) AP

Con su último out en la novena, los Rojos recurrieron a la banca por Myers, quien había conectado un jonrón en el primer juego. Myers respondió de nuevo al enviar su quinto cuadrangular de la temporada a las gradas del jardín entre izquierdo y central para igualar la pizarra 5-5.

De La Cruz ganó el juego una entrada después al conectar un sencillo rodado al jardín izquierdo que se desvió en el guante del antesalista Blaze Jordan, lo que permitió que el corredor automático Tyler Stephenson anotara y dejar tendidos en el campo a los Cardenales.

Emilio Pagán (5-1) lanzó una décima entrada sin permitir hits, mientras que el abridor Rhett Lowder igualó su máximo de carrera con 6 2/3 entradas trabajadas. Permitió cuatro carreras con ocho hits y ponchó a cinco, ayudando a los Rojos a cortar una racha de tres derrotas.

San Luis, que ganó el primer juego 2-1, ganaba 4-1 antes de que Cincinnati remontara en la sexta.

___

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Destacados del día

ETECSA REPORTA CORTE DE FIBRA ÓPTICA EN CUBA: afecta recargas, transferencias y pagos de Nauta Hogar

ETECSA REPORTA CORTE DE FIBRA ÓPTICA EN CUBA: afecta recargas, transferencias y pagos de Nauta Hogar

¿QUIÉN MANDA REALMENTE EN CUBA? Washington ve el poder dividido entre los Castro, militares y el Partido

¿QUIÉN MANDA REALMENTE EN CUBA? Washington ve el poder dividido entre los Castro, militares y el Partido

SECRETARIO DEL TESORO DE TRUMP VUELVE A PONER A CUBA EN LA MIRA: Cuba duró mucho tiempo pese a las sanciones

SECRETARIO DEL TESORO DE TRUMP VUELVE A PONER A CUBA EN LA MIRA: "Cuba duró mucho tiempo" pese a las sanciones

ALERTA PARA CUBANOS QUE ENTRARON CON PAROLE DE BIDEN: EEUU revisará todos los caso

ALERTA PARA CUBANOS QUE ENTRARON CON PAROLE DE BIDEN: EEUU revisará todos los caso

TRUMP ENFRÍA POR AHORA LA OPCIÓN MILITAR CONTRA CUBA: Apuesta por asfixiar las finanzas del régimen

TRUMP ENFRÍA POR AHORA LA OPCIÓN MILITAR CONTRA CUBA: Apuesta por asfixiar las finanzas del régimen

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter