El 1er hit decisivo de De La Cruz en la 10ma da a Rojos una victoria por 6-5 ante Cardenales

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Elly De La Cruz, de los Rojos de Cincinnati, busca evitar recibir un baño de sus compañeros de equipo después de pegar el hit decisivo para dejar tendidos en el terreno a los Cardenales de San Luis, en el juego de béisbol de Grandes Ligas del lunes 17 de agosto de 2026, en Cincinnati. (AP Foto/Tanner Pearson) AP

Con su último out en la novena, los Rojos recurrieron a la banca por Myers, quien había conectado un jonrón en el primer juego. Myers respondió de nuevo al enviar su quinto cuadrangular de la temporada a las gradas del jardín entre izquierdo y central para igualar la pizarra 5-5.

De La Cruz ganó el juego una entrada después al conectar un sencillo rodado al jardín izquierdo que se desvió en el guante del antesalista Blaze Jordan, lo que permitió que el corredor automático Tyler Stephenson anotara y dejar tendidos en el campo a los Cardenales.

Emilio Pagán (5-1) lanzó una décima entrada sin permitir hits, mientras que el abridor Rhett Lowder igualó su máximo de carrera con 6 2/3 entradas trabajadas. Permitió cuatro carreras con ocho hits y ponchó a cinco, ayudando a los Rojos a cortar una racha de tres derrotas.

San Luis, que ganó el primer juego 2-1, ganaba 4-1 antes de que Cincinnati remontara en la sexta.

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FUENTE: AP