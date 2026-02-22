Eileen Gu defiende el oro olímpico en halfpipe y suma 6 medallas en 6 pruebas en su carrera olímpica

Eileen Gu, que representa a China, posa con en el centro flanqueada por la china Li Fanghui (plata) y la británica Zoe Atkin (bronce) tras la prueba de halfpipe freestyle en los Juegos Olímpicos de Invierno el domingo 22 de febrero del 2026. (AP Foto/Abbie Parr) AP

A pesar de que trastabilló, defendió su título olímpico de halfpipe de esquí el domingo para sumar seis medallas en seis pruebas a lo largo de su carrera en los Juegos de Invierno.

Gu, de 22 años, nacida en Estados Unidos pero que compite por China, ya es la esquiadora de estilo libre más laureada en la corta historia de este deporte en los Juegos Olímpicos. También conquistó dos medallas de plata en los Juegos de Milán-Cortina, que se suman a dos oros y una plata de los Juegos de Beijing.

“La razón por la que me encantan tanto los récords es que no se trata de hombre o mujer”, explicó Gu. “Soy la esquiadora de estilo libre más laureada de todos los tiempos, hombre o mujer... Eso es una prueba de fortaleza competitiva, es fortaleza mental. Es poder rendir bajo presión. No tiene nada que ver con si eres un niño o una niña”.

Gu ganó la prueba gracias a la solidez de su segunda bajada, una pasada limpia y técnicamente correcta. Lo hizo aún mejor en su última bajada —levantando los bastones de esquí tras aterrizar el truco final— y terminó con una puntuación de 94,75. Su compañera de equipo, Li Fanghui, se llevó la plata y la británica Zoe Atkin fue tercera.

La prueba fue reprogramada para el domingo tras una gran tormenta de nieve la noche anterior. Fue un día luminoso y soleado mientras Gu brillaba en la prueba final en el Livigno Snow Park.

Había bastantes aficionados de Gu en la base del halfpipe, sosteniendo fotos de ella y agitando banderas.

“Poder marcar el camino y ser pionera en el deporte es algo que nunca imaginé que podría hacer”, indicó Gu. “Pero me siento realmente honrada y orgullosa de haberlo logrado”.

Atkin, una esquiadora nacida en Estados Unidos que compite por Gran Bretaña, voló alto durante toda la competencia, llegando a estar 5,4 metros por encima del tubo en un momento. Terminó novena en los Juegos de Beijing, pero desde entonces ha sido una presencia constante en los podios de la Copa del Mundo. Tiene tres victorias en los últimos cuatro años, todas en pruebas en las que Gu no compitió.

Atkin, de 23 años, es la vigente campeona mundial.

La canadiense Cassie Sharpe se retiró de la final tras una fuerte caída en la ronda clasificatoria del jueves. Ganó el oro en la prueba en los Juegos de Pyeongchang 2018 y la plata cuatro años después en Beijing.

