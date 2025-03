Trump intenta desmantelar Departamento de Educación

ARCHIVO - Un grupo de personas realiza una protesta en el Parque Lafayette frente a la Casa Blanca, en Washington, el viernes 30 de junio de 2023, luego que una Corte Suprema claramente dividida falló que el gobierno del presidente Joe rebasó su autoridad al tratar de cancelar o reducir las deudas estudiantiles para millones de estadounidenses. (AP Foto/Andrew Harnik, archivo) Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved