Senado aprueba recortes de 9.000 millones en ayuda exterior y medios públicos pedidos por Trump

El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, camina hacia su oficina desde el Senado mientras los republicanos votan la petición de Donald Trump de cancelar alrededor de 9.000 millones de dólares en ayuda exterior y gasto en medios públicos, en el Capitolio, Washington, el 16 de julio de 2025.(AP Foto/Rod Lamkey, Jr.) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.