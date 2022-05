Luego de 10 días de intensa persecución, capturaron en EEUU al recluso fugitivo y la guardia de prisión que lo ayudó a escapar

Marty Keely, alguacil federal del Distrito Norte de Alabama, dijo que la oficial White fue hospitalizada con una herida de bala “autoinfligida” y agregó que la herida “probablemente ocurrió cuando el auto volcó”.

“Casey White y Vicky White están bajo custodia”, dijo Singleton. “Esto ha terminado una semana y media muy larga, estresante y desafiante. Terminó de la manera que sabíamos que lo haría. Están bajo custodia”.

Los dos habían sido el objetivo de una cacería humana a nivel nacional desde el 29 de abril cuando Vicky White, subdirectora de correccionales de la cárcel en el condado de Lauderdale, ayudó a diseñar la fuga de Casey White, quien estaba a la espera de juicio en un caso de asesinato capital. Vicky White les había dicho a sus compañeros de trabajo que se llevaría al recluso de la cárcel para una evaluación de salud mental en el juzgado, pero los dos huyeron del área.

El camión fue encontrado el lunes en Evansville, Indiana, luego de que los alguaciles estadounidenses recibieran un aviso el domingo de que la camioneta Ford F-150 2006 fue vista en un lavado de autos en la ciudad, dijo el Servicio de alguaciles. Las fotos de vigilancia mostraron a un hombre que se parece mucho a Casey White saliendo del vehículo en el lavado de autos, informaron las autoridades.

Los investigadores creen que la camioneta fue robada en Tennessee y luego conducida unos 280 km hasta Evansville, dijo un oficial de la ley a The Associated Press. El funcionario no pudo discutir públicamente los detalles de la investigación y habló con AP bajo condición de anonimato.

El 2 de mayo se emitió una orden contra Vicky Sue White acusándola de permitir o facilitar la fuga en primer grado.

Los agentes de la ley federales y locales también se enteraron de que Casey White amenazó con matar a su ex novia y a su hermana en 2015 y dijo que “quería que la policía lo matara”, dijo el Servicio de Alguaciles. Los investigadores dijeron que han estado en contacto con ellos sobre las amenazas y están tomando medidas para garantizar su seguridad.

(Con información de AFP y AP)

Fuente: infobae.com - americateve.com