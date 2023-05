EEUU rastrea globo en el Pacífico, dice que no es amenaza

Fue detectado por radar el viernes de la semana pasada y “las fuerzas en el Pacífico despacharon tres F-22 para evaluar la situación e identificaron visualmente un objeto esférico”, anunció el comando Indo-Pacífico de Estados Unidos. “Monitoreamos la trayectoria del objeto y determinamos que no presenta amenaza alguna”

El funcionario de defensa afirmó que el globo flotaba a unos 11.000 metros (36.000 pies) de altura y que no sobrevoló ninguna instalación militar sensible o de infraestructura crítica. Tras determinar que el globo no presentaba amenaza alguna a personas en tierra o al tráfico aéreo sobre Hawaii, las fuerzas estadounidenses se abstuvieron de tomar acción alguna para derribarlo, indicó la fuente, que pidió permanecer anónima.