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EEUU y China inician conversaciones comerciales en París de cara a una cumbre de Trump y Xi

BEIJING (AP) — Representantes de Beijing y Washington iniciaron sus conversaciones económicas y comerciales en París el domingo, informó la agencia oficial de noticias china Xinhua.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, se ve en la Casa Blanca, el viernes 6 de marzo de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon)
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, se ve en la Casa Blanca, el viernes 6 de marzo de 2026, en Washington. (AP Foto/Alex Brandon) AP
ARCHIVO - El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, a la izquierda, estrecha la mano del vicepremier chino He Lifeng, a la derecha, durante una reunión bilateral entre Estados Unidos y China, en Ginebra, Suiza, el sábado 10 de mayo de 2025. (Martial Trezzini/Keystone via AP, Archivo)
ARCHIVO - El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, a la izquierda, estrecha la mano del vicepremier chino He Lifeng, a la derecha, durante una reunión bilateral entre Estados Unidos y China, en Ginebra, Suiza, el sábado 10 de mayo de 2025. (Martial Trezzini/Keystone via AP, Archivo) AP

Se espera que las reuniones, encabezadas por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y el viceprimer ministro chino, He Lifeng, allanen el camino para la visita de Estado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Beijing para reunirse con el líder chino, Xi Jinping, dentro de unas dos semanas. La Casa Blanca ha dicho que Trump viajará a China del 31 de marzo al 2 de abril, aunque Beijing no lo ha confirmado oficialmente.

Bessent afirmó el jueves que su equipo seguirá ofreciendo resultados que pongan en primer lugar a los agricultores, los trabajadores y las empresas de Estados Unidos. El Ministerio de Comercio de China indicó el viernes que ambas partes tienen previsto debatir “asuntos comerciales y económicos de interés mutuo”.

La visita de Trump a China será la primera de un presidente de Estados Unidos desde que él viajó al país durante su primer mandato en 2017. Se producirá cinco meses después de que ambos líderes se reunieran en la ciudad surcoreana de Busan y acordaran una tregua de un año en una guerra comercial que, temporalmente, hizo que los aranceles de represalia mutua se dispararan hasta alcanzar cifras de tres dígitos, antes de que ambas partes dieran marcha atrás.

Aun así, el comercio sigue siendo una fuente de tensiones. El Ministerio de Comercio respondió el viernes a la nueva investigación comercial del gobierno de Trump sobre 16 socios comerciales, entre ellos China. La investigación —que se produjo después de que un fallo de la Corte Suprema anulara los amplios aranceles globales de Trump impuestos el año pasado— podría allanar el camino para nuevos aranceles.

Otro asunto que podría abordarse es la guerra con Irán, especialmente en un momento en que aumenta la ansiedad global por los precios y el suministro de petróleo. Trump dijo el sábado que espera que China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otros envíen buques de guerra para mantener el estrecho de Ormuz “abierto y seguro”.

Antes de las conversaciones del domingo, Gary Ng, economista sénior del banco francés Natixis e investigador asociado del Instituto Centroeuropeo de Estudios Asiáticos, señaló que la reunión de París probablemente sea la bilateral más importante antes de la cumbre Xi-Trump.

“La cuestión clave es si China y Estados Unidos pueden ponerse de acuerdo sobre lo acordado y gestionar el desacuerdo. Irán es un factor nuevo, pero a Beijing le preocupa más el vaivén de las políticas de Estados Unidos”, señaló Ng.

El ministro chino de Exteriores, Wang Yi, dijo la semana pasada que sería un “gran año” para las relaciones entre China y Estados Unidos. Aunque no confirmó la visita de Estado, Wang indicó que “la agenda de intercambios de alto nivel ya está sobre la mesa”.

Bessent y He han encabezado las negociaciones comerciales entre los países desde el año pasado, y se han reunido en Ginebra, Londres, Estocolmo, Madrid y Kuala Lumpur, Malasia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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