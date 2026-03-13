EEUU vence 5-3 a Canadá y avanza a semifinales del Clásico Mundial de Béisbol

Aaron Judge, izquierda, y Bryce Harper, derecha, de Estados Unidos, celebran luego de anotar durante la tercera entrada del juego de béisbol del Clásico Mundial ante Canadá, el viernes 13 de marzo de 2026, en Houston. (AP Foto/David J. Phillip) AP

El equipo estadounidense se recuperó después de una derrota por 8-6 ante Italia en la fase de grupos, que lo dejó necesitando ayuda para avanzar a esta ronda.

Los estadounidenses avanzaron para enfrentar a la República Dominicana en una semifinal pautada para el domingo en Miami. Será la tercera aparición consecutiva del equipo en las semifinales y la cuarta en total.

Fue otra gran victoria de Estados Unidos sobre sus vecinos del norte. La selección estadounidense de hockey se impuso 2-1 a Canadá en tiempo extra para ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de invierno el mes pasado en Milán.

Bo Naylor conectó un jonrón de dos carreras en una sexta entrada de tres anotaciones de Canadá, que recortó la desventaja a dos. Pero el bullpen de Estados Unidos cerró el juego, coronado por Mason Miller, quien ponchó a los tres bateadores en la novena para apuntarse el salvamento.

Canadá, que estaba en los cuartos de final por primera vez, cayó a una foja de 1-5 contra Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol.

Los canadienses perdían por cinco carreras cuando Owen Caissie recibió una base por bolas con un out en la sexta y avanzó a segunda por un rodado de Abraham Toro. El sencillo impulsor de Tyler Black ante Brad Keller recortó la ventaja a 5-1.

El batazo de Naylor a la segunda grada del jardín derecho llegó en el quinto lanzamiento de Gabe Speier y acercó 5-3 a Canadá. Fue el décimo jonrón que Estados Unidos ha permitido en cinco juegos del torneo.

Canadá tuvo una oportunidad de recortar la diferencia en la séptima, cuando tuvo corredores en segunda y tercera sin outs. Pero David Bednar retiró a los siguientes tres bateadores, con dos ponches, para salir del apuro.

El abridor de Estados Unidos, Logan Webb, permitió cuatro hits y otorgó una base por bolas, con cinco ponches, en 4 entradas y dos tercios.

Bobby Witt Jr. estaba en base con un out en la primera cuando Judge conectó un doble, antes de que Witt anotara con un rodado de Kyle Schwarber para darle a su equipo una ventaja temprana. El doble de Judge fue el único extrabase de la noche para Estados Unidos.

Canadá tuvo un corredor en primera con dos outs en la segunda, cuando Witt hizo una atrapada mediante un salto, para llevarse una pelota bateada por Edouard Julien para terminar la entrada.

Las bases estaban llenas con dos outs en la tercera cuando Alex Bregman conectó un sencillo con un rodado hacia Toro. Su tiro a primera se fue por encima de la cabeza de Josh Naylor y se metió en el dugout.

Se anotaron dos carreras para poner la pizarra 3-0.

Roman Anthony conectó un sencillo con un out en la sexta antes de una base por bolas a Cal Raleigh. Brice Turang pegó un sencillo con un rodado al jardín central para impulsar a Anthony y ampliar la ventaja a 4-0. Crow-Armstrong envió el siguiente lanzamiento al jardín central para un sencillo impulsor, antes de que Witt bateara para una doble matanza que terminó el episodio.

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FUENTE: AP