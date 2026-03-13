americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

EEUU vence 5-3 a Canadá y avanza a semifinales del Clásico Mundial de Béisbol

HOUSTON (AP) — Aaron Judge conectó un doble, Pete Crow-Armstrong y Brice Turang aportaron un par de imparables cada uno, y Estados Unidos venció el viernes 5-3 a Canadá para avanzar a las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol.

Aaron Judge, izquierda, y Bryce Harper, derecha, de Estados Unidos, celebran luego de anotar durante la tercera entrada del juego de béisbol del Clásico Mundial ante Canadá, el viernes 13 de marzo de 2026, en Houston. (AP Foto/David J. Phillip)
Aaron Judge, izquierda, y Bryce Harper, derecha, de Estados Unidos, celebran luego de anotar durante la tercera entrada del juego de béisbol del Clásico Mundial ante Canadá, el viernes 13 de marzo de 2026, en Houston. (AP Foto/David J. Phillip) AP

El equipo estadounidense se recuperó después de una derrota por 8-6 ante Italia en la fase de grupos, que lo dejó necesitando ayuda para avanzar a esta ronda.

Los estadounidenses avanzaron para enfrentar a la República Dominicana en una semifinal pautada para el domingo en Miami. Será la tercera aparición consecutiva del equipo en las semifinales y la cuarta en total.

Fue otra gran victoria de Estados Unidos sobre sus vecinos del norte. La selección estadounidense de hockey se impuso 2-1 a Canadá en tiempo extra para ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de invierno el mes pasado en Milán.

Bo Naylor conectó un jonrón de dos carreras en una sexta entrada de tres anotaciones de Canadá, que recortó la desventaja a dos. Pero el bullpen de Estados Unidos cerró el juego, coronado por Mason Miller, quien ponchó a los tres bateadores en la novena para apuntarse el salvamento.

Canadá, que estaba en los cuartos de final por primera vez, cayó a una foja de 1-5 contra Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol.

Los canadienses perdían por cinco carreras cuando Owen Caissie recibió una base por bolas con un out en la sexta y avanzó a segunda por un rodado de Abraham Toro. El sencillo impulsor de Tyler Black ante Brad Keller recortó la ventaja a 5-1.

El batazo de Naylor a la segunda grada del jardín derecho llegó en el quinto lanzamiento de Gabe Speier y acercó 5-3 a Canadá. Fue el décimo jonrón que Estados Unidos ha permitido en cinco juegos del torneo.

Canadá tuvo una oportunidad de recortar la diferencia en la séptima, cuando tuvo corredores en segunda y tercera sin outs. Pero David Bednar retiró a los siguientes tres bateadores, con dos ponches, para salir del apuro.

El abridor de Estados Unidos, Logan Webb, permitió cuatro hits y otorgó una base por bolas, con cinco ponches, en 4 entradas y dos tercios.

Bobby Witt Jr. estaba en base con un out en la primera cuando Judge conectó un doble, antes de que Witt anotara con un rodado de Kyle Schwarber para darle a su equipo una ventaja temprana. El doble de Judge fue el único extrabase de la noche para Estados Unidos.

Canadá tuvo un corredor en primera con dos outs en la segunda, cuando Witt hizo una atrapada mediante un salto, para llevarse una pelota bateada por Edouard Julien para terminar la entrada.

Las bases estaban llenas con dos outs en la tercera cuando Alex Bregman conectó un sencillo con un rodado hacia Toro. Su tiro a primera se fue por encima de la cabeza de Josh Naylor y se metió en el dugout.

Se anotaron dos carreras para poner la pizarra 3-0.

Roman Anthony conectó un sencillo con un out en la sexta antes de una base por bolas a Cal Raleigh. Brice Turang pegó un sencillo con un rodado al jardín central para impulsar a Anthony y ampliar la ventaja a 4-0. Crow-Armstrong envió el siguiente lanzamiento al jardín central para un sencillo impulsor, antes de que Witt bateara para una doble matanza que terminó el episodio.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El uruguayo Federico Valverde, del Real Madrid, festeja tras anotar en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League ante el Manchester City, el miércoles 11 de marzo de 2026 (AP Foto/Jose Breton)

Triplete de Valverde mitiga angustia en el Madrid de Arbeloa

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, habla con la prensa en su oficina en Santiago, Chile, el martes 3 de marzo de 2026. (AP Foto/Esteban Félix)

Kast asume el poder en Chile y marca el giro más pronunciado hacia la derecha desde la dictadura

Una columna de humo se eleva el lunes 9 de marzo de 2026 tras un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, en las afueras del sur de Beirut, Líbano. (AP Foto/Bilal Hussein)

Irán lanza drones hacia Arabia Saudí y Kuwait

Gente ante una pantalla que muestra el índice bursátil japonés Nikkei en una firma de inversión el lunes 9 de marzo de 2026, en Tokio.(Kyodo News via AP)

Las acciones mundiales caen mientras la guerra de Irán eleva el crudo a más de 110 dólares el barril

Destacados del día

Díaz-Canel anuncia nuevas medidas para cubanos en el exterior mientras reconoce contactos con EE.UU.

Díaz-Canel anuncia nuevas medidas para cubanos en el exterior mientras reconoce contactos con EE.UU.

Díaz-Canel confirma negociaciones con la administración Trump mientras crece presión para su salida del poder

Díaz-Canel confirma negociaciones con la administración Trump mientras crece presión para su salida del poder

Régimen cubano decomisa millones en operativos contra remesas ilegales y abre más de 300 investigaciones

Régimen cubano decomisa millones en operativos contra remesas ilegales y abre más de 300 investigaciones

En la imagen, proporcionada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, se muestra un avión de combate F-16 del Mando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica repostando de un KC-135 Stratotanker sobre el oeste de Alaska el jueves 19 de febrero de 2026. (Departamento de Defensa de Estados Unidos vía AP)

Ejército de EEUU confirma muerte de los 6 tripulantes de un avión cisterna que se estrelló en Irak

Díaz-Canel dice que el FBI podría viajar a Cuba para investigar incidente de lancha procedente de EE.UU.

Díaz-Canel dice que el FBI podría viajar a Cuba para investigar incidente de lancha procedente de EE.UU.

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter