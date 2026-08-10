americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

EEUU tuvo en julio su mes más caluroso

KENSINGTON, Maryland, EE.UU. (AP) — Estados Unidos estableció un récord de su mes más caluroso jamás registrado en julio, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA).

La gente observa la puesta de sol al final de un caluroso día de verano, el 26 de julio de 2026, en Kansas City, Misuri. (AP Photo/Charlie Riedel)
La gente observa la puesta de sol al final de un caluroso día de verano, el 26 de julio de 2026, en Kansas City, Misuri. (AP Photo/Charlie Riedel) AP
ARCHIVO - Mickelina Papotto, de Salem, Oregon, izquierda, y Lorie Odegaard, de Gaithersburg, Maryland, se abanican mientras esperan en una fila para subir a la rueda de la fortuna en la Gran Feria Estatal de Estados Unidos, en el National Mall, el 1 de julio de 2026, en Washington. (AP Foto/Jacquelyn Martin)
ARCHIVO - Mickelina Papotto, de Salem, Oregon, izquierda, y Lorie Odegaard, de Gaithersburg, Maryland, se abanican mientras esperan en una fila para subir a la rueda de la fortuna en la Gran Feria Estatal de Estados Unidos, en el National Mall, el 1 de julio de 2026, en Washington. (AP Foto/Jacquelyn Martin) AP

El mes pasado promedió 24,94 grados Celsius (76,89 Fahrenheit) en los 48 estados continentales, superando el julio de 1936 del Dust Bowl por un octavo de grado.

Aunque en Alaska hizo un frío inusualmente intenso, condiciones más calurosas de lo normal abarcaron los 48 estados continentales, y el calor más excesivo se sintió en el oeste montañoso, el suroeste, las llanuras del norte y el sureste.

El factor de mayor impulso fue el calor de la noche. Las mínimas nocturnas, que son cruciales para que las personas y la agricultura se recuperen de los días calurosos, pulverizaron el antiguo récord de las mínimas más altas por 0,7 grados, informó la NOAA. Según los científicos, las noches más cálidas son una señal clásica del cambio climático.

______

La cobertura climática y ambiental de The Associated Press recibe apoyo financiero de múltiples fundaciones privadas. La AP es la única responsable de todo el contenido. Consulte las normas de AP para trabajar con filantropías, una lista de patrocinadores y las áreas de cobertura financiadas en AP.org.

______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Destacados del día

Hombre de Miami se declara culpable de amenazar de muerte a Marco Rubio y otros funcionarios de EEUU

Hombre de Miami se declara culpable de amenazar de muerte a Marco Rubio y otros funcionarios de EEUU

La CIA pone la lupa sobre el dinero de la élite cubana: rastreará negocios, activos y flujos financieros opacos

La CIA pone la lupa sobre el dinero de la élite cubana: rastreará negocios, activos y flujos financieros opacos

Díaz-Canel acusa a la CIA de lanzar una guerra psicológica contra Cuba y arremete contra Marco Rubio

Díaz-Canel acusa a la CIA de lanzar una "guerra psicológica" contra Cuba y arremete contra Marco Rubio

Modelo de OnlyFans Courtney Clenney acepta culpabilidad por muerte de su novio y recibe seis años de prisión

Modelo de OnlyFans Courtney Clenney acepta culpabilidad por muerte de su novio y recibe seis años de prisión

Cubano de Hialeah es arrestado en Miami acusado de robar 142 aguacates valorados en más de $850

Cubano de Hialeah es arrestado en Miami acusado de robar 142 aguacates valorados en más de $850

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter