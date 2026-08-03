EEUU reporta sus primeras dos muertes por cyclospora, en Michigan

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El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan indicó que ambas personas tenían afecciones de salud subyacentes que podrían haberse visto afectadas por la enfermedad intestinal y la deshidratación.

El departamento señaló que no proporcionará información adicional sobre las muertes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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