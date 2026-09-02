EEUU prolonga prohibición de vuelos a capital de Haití en medio de violencia de pandillas

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La prohibición efectuada por la Administración Federal de Aviación (FAA) implica que los operadores comerciales y las aeronaves civiles registradas en Estados Unidos no pueden volar por debajo de los 10.000 pies (unos 3.000 metros) en Puerto Príncipe y zonas cercanas, incluidas partes del centro de Haití.

La FAA suspendió por primera vez ese tipo de vuelos en noviembre de 2025, después de que hombres armados dispararan contra un vuelo de Spirit Airlines mientras aterrizaba en el Aeropuerto Internacional Toussaint Louverture de Puerto Príncipe. Un auxiliar de vuelo sufrió heridas leves y otros aviones comerciales en tierra fueron alcanzados.

La FAA ha prorrogado su prohibición varias veces desde ese incidente, una medida que sigue aislando a Puerto Príncipe del resto del país.

La extensión más reciente se implementó el martes y permanecerá vigente hasta el 2 de marzo.

La policía y una fuerza de supresión de pandillas respaldada por la ONU intentan contener a las pandillas, que controlan aproximadamente el 70% de Puerto Príncipe y extensas franjas de territorio en la región central de Haití.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP