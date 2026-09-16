EEUU mantiene descertificación para Colombia y Bolivia en la lucha contra las drogas

No obstante, el gobierno estadounidense otorgó una exención para no afectar del todo la asistencia que suele dar a ambos países por considerar que “es vital para los intereses nacionales de los Estados Unidos”.

Según la ley estadounidense, el presidente debe identificar anualmente a los países que han incumplido sus obligaciones internacionales durante los 12 meses anteriores. La lista de países descertificados incluye a Afganistán y Birmania.

El Departamento de Estado explicó que la descertificación de Colombia en la lucha contra las drogas se mantiene “únicamente debido a la incompetencia y el caos” generados por el gobierno de “extrema izquierda” de Gustavo Petro, quien gobernó hasta el 7 de agosto.

Agregó que el gobierno estadounidense considerará levantar la calificación de “fracaso demostrado” del país en la lucha contra las drogas si el actual presidente Abelardo de la Espriella, respaldado en la campaña por Trump, cumple sus promesas de erradicar cultivos de hoja de coca y desmantelar las “redes narcoterroristas” durante el próximo año.

El reporte indicó que Colombia alcanzó “niveles récord” en el cultivo de hoja de coca y la producción de cocaína durante el gobierno de Petro (2022-2026). El área sembrada con hoja de coca en 2024 alcanzó las 261.000 hectáreas , según el último informe disponible de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

Sin embargo, Petro dijo antes de dejar el poder que en su gobierno se “detuvo el crecimiento de cultivos de hoja y comenzó su descenso desde el 2024".

El colombo-estadounidense De la Espriella ha prometido “mano de hierro” para los “narcoterroristas” e intenta reanudar la aspersión aérea con herbicidas, una estrategia que ya fue probada en Colombia con críticas y que fue suspendida por un alto tribunal en 2015.

Las relaciones con Estados Unidos, tensionadas con Petro, se relanzaron hace una semana con la visita a Colombia del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, quien manifestó su apoyo al nuevo mandatario conservador.

Bolivia no redujo cultivos de hoja de coca

Estados Unidos resaltó que la cooperación con Bolivia se ha expandido significativamente durante el último año luego de que asumiera la presidencia el centrista Rodrigo Paz, dando un giro a “décadas de gobiernos socialistas ineptos”.

Sin embargo, Bolivia continuó en la lista de países que han incumplido, a juicio de Estados Unidos, sus compromisos antinarcóticos porque el gobierno de Paz aún “no ha tenido tiempo suficiente para reducir el cultivo de coca”.

Los cultivos de coca en Bolivia aumentaron un 7% durante 2025 al pasar de 34.000 hectáreas sembradas en 2024 a 36.400 el año pasado, según el último informe de la UNODC.

Estados Unidos también reprochó que la “corrupción” en Bolivia sigue facilitando el narcotráfico e impidiendo las investigaciones, aunque felicitó al país por la captura y extradición a Estados Unidos del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

El gobierno boliviano lanzó una nueva política antidrogas para 2026-2030 que busca desarticular las redes del narcotráfico, golpear sus finanzas y fortalecer la cooperación internacional.

FUENTE: AP