EEUU impone restricciones de visa a otros 15 bolivianos, entre ellos diputados y un exfiscal general

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La medida tiene lugar casi un mes después de que revocó el visado a un primer grupo que incluyó al entonces fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, quien posteriormente fue destituido y encarcelado preventivamente por presuntos nexos con el narcotráfico.

La administración del presidente estadounidense Donald Trump “apoya al Gobierno de Bolivia en sus esfuerzos por eliminar la influencia delictiva, incluyendo en sus tribunales, cuerpos policiales y órganos legislativos”, indicó una declaración del Departamento de Estado.

Entre los ciudadanos a los que se les restringió la visa figuran los diputados Rafael Darío López, de la fuerza opositora Libre, y Rolando Santos Pacheco, de la opositora Alianza Popular. También al exfiscal general Juan Lanchipa (2018-2024), el exfiscal de la región amazónica de Beni, Felix Bardelas, y el presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Aldo Quezada, entre otros.

El 22 de septiembre, Estados Unidos revocó las visas a un grupo de exfuncionarios y sus familiares bolivianos, así como del entonces fiscal general Mariaca por acusaciones de presunta corrupción. La Asamblea Legislativa cesó de su cargo a Mariaca, mientras que un juez le dictó prisión preventiva por seis meses en la región sureña de Potosí.

Mariaca, designado en 2024 durante el gobierno izquierdista de Luis Arce (2020-2025), es acusado de supuestamente proteger al presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien fue capturado y entregado a la DEA estadounidense en marzo pasado y quien vivía y operaba en el oriente boliviano mientras era buscado en varios países del continente, según las autoridades.

FUENTE: AP