americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

EEUU impone restricciones de visa a otros 15 bolivianos, entre ellos diputados y un exfiscal general

LA PAZ, Bolivia (AP) — Estados Unidos anunció el jueves que impuso restricciones de visa a otros 15 bolivianos y familiares directos, entre ellos dos diputados y un exfiscal general, como parte de medidas, según Washington, dirigidas a ciudadanos que mediante supuestos actos de corrupción y narcotráfico socavan la democracia.

La medida tiene lugar casi un mes después de que revocó el visado a un primer grupo que incluyó al entonces fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, quien posteriormente fue destituido y encarcelado preventivamente por presuntos nexos con el narcotráfico.

La administración del presidente estadounidense Donald Trump “apoya al Gobierno de Bolivia en sus esfuerzos por eliminar la influencia delictiva, incluyendo en sus tribunales, cuerpos policiales y órganos legislativos”, indicó una declaración del Departamento de Estado.

Entre los ciudadanos a los que se les restringió la visa figuran los diputados Rafael Darío López, de la fuerza opositora Libre, y Rolando Santos Pacheco, de la opositora Alianza Popular. También al exfiscal general Juan Lanchipa (2018-2024), el exfiscal de la región amazónica de Beni, Felix Bardelas, y el presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Aldo Quezada, entre otros.

El 22 de septiembre, Estados Unidos revocó las visas a un grupo de exfuncionarios y sus familiares bolivianos, así como del entonces fiscal general Mariaca por acusaciones de presunta corrupción. La Asamblea Legislativa cesó de su cargo a Mariaca, mientras que un juez le dictó prisión preventiva por seis meses en la región sureña de Potosí.

Mariaca, designado en 2024 durante el gobierno izquierdista de Luis Arce (2020-2025), es acusado de supuestamente proteger al presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien fue capturado y entregado a la DEA estadounidense en marzo pasado y quien vivía y operaba en el oriente boliviano mientras era buscado en varios países del continente, según las autoridades.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Destacados del día

Niegan libertad condicional al camionero cubano Rogel Aguilera-Mederos: seguirá preso en Colorado

Niegan libertad condicional al camionero cubano Rogel Aguilera-Mederos: seguirá preso en Colorado

ESCÁNDALO DE FRAUDE EN DORAL: cinco arrestados y dos prófugas por tramitar licencias de seguros con engaños

ESCÁNDALO DE FRAUDE EN DORAL: cinco arrestados y dos prófugas por tramitar licencias de seguros con engaños

Trabajadores en un sitio de construcción en Chicago el 20 de octubre del 2026. (AP foto/Nam Y. Huh)

Solicitudes de ayuda por desempleo en EEUU están a su nivel más bajo en tres meses

¡GIRO EN LAS SANCIONES A CUBA! Washington permite a Sherritt enviar combustible a la mina de Moa

¡GIRO EN LAS SANCIONES A CUBA! Washington permite a Sherritt enviar combustible a la mina de Moa

Un vendedor ambulante de helados muestra sus pesos cubanos, en La Habana, Cuba, el 20 de abril de 2024. Cada vez más cubanos tienen que lidiar con la escasez de dinero en efectivo en el país. Convertir esos pesos cubanos a otra moneda supone otro desafío debido a las varias y altamente fluctuantes tasas de intercambio en la isla. (AP Foto/Ariel Ley)

El dólar sube a 818 pesos y el euro rompe la barrera de los 900 en Cuba: así está el mercado informal hoy

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter