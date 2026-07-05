EEUU enfrenta a Bélgica por un lugar en cuartos del Mundial

El argentino Mauricio Pochettino, de Estados Unidos, supervisa una práctica en Seattle el domingo 5 de julio de 2026 (AP Foto/Manu Fernández) AP

El entrenador Mauricio Pochettino prevé tener disponible su alineación principal el lunes, cuando los estadounidenses —ubicados en el 17mo puesto del ranking antes del torneo— enfrenten a Bélgica —9na— en una revancha del partido de octavos de final de 2014 en Brasil, que los Diablos Rojos ganaron 2-1 en tiempo extra.

“Tienen muchos jugadores que pueden hacerte daño, y tenemos que estar listos”, expresó Christian Pulisic, la principal figura estadounidense. "Tenemos que ser contundentes en muchos aspectos”.

Está en juego un boleto a cuartos de final para enfrentar a España o Portugal y la posibilidad de chocar con Francia o Marruecos en una semifinal.

Bélgica remontó una desventaja de dos goles a los 86 minutos para derrotar a Senegal por 3-2 en tiempo extra en los dieciseisavos de final. Los Diablos Rojos vencieron a Estados Unidos hace 12 años con goles de Kevin De Bruyne y Romelu Lukaku, y otra vez 5-2 en un amistoso realizado en marzo en Atlanta.

“Ahora somos dos equipos muy diferentes de lo que éramos en marzo", comentó el capitán de Estados Unidos, Tim Ream.

Bélgica no le da mucho peso al enfrentamiento previo de este año.

“Ese 2-5 contra Estados Unidos en marzo da una imagen distorsionada. Podría haber terminado de otra manera”, opinó el defensor Maxim De Cuyper comentó:

Se espera un lleno total de más de 66.000 personas en Lumen Field, donde el domingo el precio solicitado por asientos en el triángulo Hawks Nest, sobre el extremo norte, oscilaba entre 1.840 y 8.050 dólares en el sitio de reventa de la FIFA.

Una multitud enorme, vestida de rojo, blanco y azul y favorable a Estados Unidos, le cantó al equipo “Take Me Home, Country Roads”, de John Denver, el 19 de junio, después del triunfo por 2-0 sobre Australia en la fase de grupos. La afición es conocida por la marcha previa al partido por Occidental Avenue rumbo al estadio antes de los encuentros de los Sounders de Seattle de la MLS.

“Los jugadores número 12, como se los llama aquí”, dijo el argentino Pochettino.

Tras perder el último partido de la fase de grupos ante Turquía 3-2 con un gol en tiempo de descuento, los estadounidenses llegaron a las rondas de eliminación directa con una racha de 10 derrotas en 10 partidos, durante cuatro años, contra rivales europeos. Estados Unidos venció a Bosnia-Herzegovina 2-0 con goles de Balogun y Malik Tillman para lograr apenas su segunda victoria en una fase de eliminación directa de la Copa del Mundo.

Balogun está habilitado para jugar después de que la FIFA suspendiera su suspensión por una tarjeta roja contra Bosnia, una decisión que siguió a una llamada telefónica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Alcanzar los cuartos de final sería un gran salto para este grupo de jugadores que intenta impulsar un deporte que, en popularidad en Estados Unidos, está por detrás en comparación con su estatus supremo en el resto del mundo.

El mediocampista Tyler Adams, capitán en 2022, declaró el viernes: “Queremos dejar nuestra huella en el juego y un legado. Quiero que sea más que solo lo que este momento ha creado y el entusiasmo a su alrededor. Sabemos que cuanto más lejos lleguemos, más éxito vamos a tener y más va a crecer el deporte”.

Bélgica se clasificó al Mundial de 2014 tras una ausencia de 12 años y llegó al torneo con una plantilla que incluía al arquero Thibaut Courtois, a De Bruyne y Eden Hazard en el mediocampo, y a Lukaku y Divock Origi en el ataque. Los Diablos Rojos fueron primeros en el ranking de la FIFA desde noviembre de 2015 hasta marzo de 2016 y nuevamente desde septiembre de 2018 hasta febrero de 2022, pero quedaron eliminados en cuartos de final en 2014, en semifinales en 2018 y en la fase de grupos en 2022.

Cuatro jugadores de la plantilla de 2014 permanecen: Courtois, De Bruyne, Lukaku y el mediocampista Axel Witsel.

“Ésta es una nueva era para nosotros. Es cierto que hay algunos jugadores de la era dorada, como a algunos les gusta decir", dijo Courtois. "Ahora tenemos otra generación con gente más joven, gente nueva dispuesta a hacer grandes cosas y a escribir una página de la historia para Bélgica”.

Pochettino ya se convirtió en el primer entrenador de Estados Unidos con tres victorias en la Copa del Mundo. Los jugadores estadounidenses están obsesionados con elevar la popularidad del deporte en Estados Unidos a niveles mucho más cercanos a los de la NFL, el béisbol de las Grandes Ligas y la NBA.

"Todos hemos dicho, de una forma u otra, lo oportuno que podría ser este torneo, si tenemos un buen torneo y hacemos las cosas de la manera correcta, que podría llevarnos, quién sabe, ¿hasta dónde?”, dijo Ream.

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El periodista deportivo de AP Andrew Destin contribuyó a este informe.

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FUENTE: AP