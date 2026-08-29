EEUU e Israel intentaron derrocar al gobierno iraní. Seis meses después, nuevos líderes los desafían

ARCHIVO - Motos pasan por delante de un cartel con la imagen del difunto líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei (centro), entregando la bandera del país a su hijo y sucesor, el ayatolá Moytabá Jamenei (derecha), con el fallecido líder revolucionario, el ayatolá Ruhollah Jomeini a la izquieda, en una plaza en el centro de Teherán, Irán, el 10 de marzo de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi, archivo) AP

Dista mucho de las esperanzas iniciales del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de derrocar a la República Islámica y de sus posteriores afirmaciones de que el “cambio de régimen” había puesto en primer plano a funcionarios más dispuestos al compromiso.

Los nuevos dirigentes iraníes muestran poca confianza en cualquier acuerdo con Trump —después de haber sido atacados dos veces mientras mantenían conversaciones— y podrían estar preparándose para otro asalto una vez que Washington reponga sus reservas de misiles interceptores. También han amenazado con intensificar la guerra, mientras un bloqueo estadounidense continuado y los planes de Trump de nuevas sanciones amenazan con asfixiar la economía del país, ya de por sí maltrecha.

“Si (Trump) quiere hacer algo, responderemos de forma devastadora”, advirtió Mohsen Rezaei, el nuevo secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, el fin de semana pasado. En una publicación en X, afirmó que “si la guerra económica continúa, no se exportará ni una sola gota de petróleo” desde el golfo Pérsico.

El nombramiento de Rezaei formó parte de un conjunto de decretos recientes del líder supremo, el ayatolá Moytabá Jamenei, que establecieron formalmente el nuevo liderazgo de Irán, incluyendo los principales cargos militares. El padre de Jamenei y gran parte de los más altos mandos del país murieron en la campaña de bombardeos lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

Quizá lo más revelador fue la designación del nuevo jefe del Basij, la fuerza callejera de voluntarios de la Guardia Revolucionaria, que desempeñó un papel importante en la represión de las protestas que sacudieron el país en enero y que dejaron miles de fallecidos. Ese cargo recayó en Hossein Taeb, un clérigo conservador y veterano jefe de inteligencia que encabezó una de las primeras grandes represiones contra las protestas, en 2009.

Su nombramiento se considera una señal de que el liderazgo está decidido a impedir cualquier nueva agitación a medida que se extiende el descontento por la situación económica.

Jamenei, de 56 años, no ha sido visto en público —ni siquiera en video o audio— desde que los ataques israelíes mataron a su padre, el ayatolá Ali Jamenei, quien había sido líder supremo de Irán durante unos 37 años. Se cree que Jamenei hijo resultó herido en los ataques. Su ausencia pública podría reflejar el nivel de seguridad que lo rodea, dado que probablemente está en la mira de Israel, o la gravedad de sus lesiones.

Líder supremo se rodea de aliados conservadores

Con los nombramientos anunciados el 11 y 12 de agosto, Jamenei se ha rodeado de antiguos aliados personales como Rezaei y Taeb.

Son “una camarilla de oficiales superiores de más edad que han servido juntos durante las últimas décadas”, señaló Sascha Bruchmann, analista de la oficina para Oriente Medio del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos en Bahrein.

Rezaei, de 71 años, dirigió la Guardia Revolucionaria paramilitar durante sus años de formación, a lo largo de toda la guerra con Irak (1980-1988) y hasta 1997. Se ha postulado a la presidencia como candidato conservador en múltiples ocasiones desde 2009.

El general de brigada Ahmad Vahidi, de 68 años, fue confirmado como jefe de la Guardia, donde se desempeñaba como comandante interino desde que su predecesor murió junto al anteriro líder supremo. También fueron confirmados en sus cargos el comandante interino de las fuerzas navales de la Guardia, el general Ali Ozmaei, y el jefe del Estado Mayor, el general Ali Abdollahi.

Bruchmann, que apuntó que Rezaei fue comandante de Vahidi durante muchos años, indicó que el énfasis parece estar en garantizar la unidad. “Parece que se busca la cohesión interna, en el sentido de que se está incorporando al círculo íntimo a gente del núcleo más cercano”, explicó.

Moderados piden contención por preocupaciones económicas

Homayoun Falakshahi, principal analista petrolero de la firma global de información comercial Kpler, escribió que los nombramientos de Rezaei y Vahidi muestran “una mayor influencia de funcionarios asociados con una postura más dura”.

Aun así, la escalada no es inevitable, y a Teherán podría resultarle difícil “escalar lo suficiente como para restablecer la disuasión sin desencadenar una represalia que lo deje en peor situación”, sostuvo.

El acuerdo de alto el fuego alcanzado en junio se desmoronó rápidamente en medio de ataques mutuos. Irán ha exigido la liberación de miles de millones en activos congelados, tal como contemplaba el pacto, así como la autoridad formal sobre el estrecho de Ormuz.

El presidente, Masoud Pezeshkian, es una de las voces más destacadas que abogan por una solución negociada. Sus aliados sostienen que Irán corre el riesgo de excederse al continuar la guerra mientras su economía sufre.

“Sería mejor poner fin a la guerra, ya que hoy disfrutamos de poder y dignidad y el mundo entero aprobó nuestra victoria, y Estados Unidos es odiado”, aseveró Pezeshkian la semana pasada. También ha defendido el acuerdo de alto el fuego de junio frente a las acusaciones de los sectores conservadores de que cedía demasiado.

A diferencia de los ultrarradicales, que rechazan cualquier conversación, Rezaei ha dejado abierta la posibilidad de un acuerdo, si Washington da marcha atrás. El lunes, le dijo al mediador paquistaní, el general Asim Munir, que Estados Unidos debería “cambiar su actitud y tomar medidas concretas para implementar las condiciones” del acuerdo de alto el fuego.

El analista político Ahmad Zeidabadi, asentado en Teherán, afirmó que existen “serias diferencias sobre el rumbo futuro del país”.

Los sectores conservadores se oponen a la normalización de las relaciones con Estados Unidos porque “su supervivencia depende de la existencia del conflicto y la hostilidad”, escribió en el periódico Hammihan, que respalda a Pezeshkian.

En medio de temores de agitación, una figura fuerte dirige el Basij

Por el momento no ha habido indicios de nuevas protestas, a pesar de que a los iraníes les resulta cada vez más difícil costearse los productos básicos.

El nombramiento de Taeb como jefe del Basij es una señal de que el liderazgo quiere adelantarse a cualquier posible agitación “antes incluso de que se manifieste”, apuntó Bruchmann. “Tiene sentido poner a alguien con experiencia en inteligencia al mando de las personas que llevarían a cabo la represión”, añadió.

Taeb, un clérigo de 63 años, dirigió el Basij cuando desempeñó un papel clave en la represión de las protestas masivas contra la reelección del presidente conservador Mahmoud Ahmadinejad en 2009. Decenas de personas perdieron la vida entonces.

Poco después, Taeb fue nombrado jefe del aparato de inteligencia de la Guardia. Dirigió la agencia durante casi 13 años hasta su destitución en 2022, según se dijo, en una reorganización tras éxitos del espionaje israelí.

El Basij gestiona una red nacional de voluntarios presentes en las calles, en oficinas gubernamentales y centros culturales, con el objetivo de garantizar la lealtad y la pureza ideológica de la teocracia.

En el decreto que nombró a Taeb, Jamenei le ordenó aumentar la presencia del Basij en la vida social iraní, utilizar nuevas tecnologías y “promover el Basij en todo el mundo contra la arrogancia sionista-estadounidense”, lo que sugiere que el grupo podría empezar a forjar vínculos con los aliados de Teherán en el extranjero.

El Basij reforzó su presencia durante la guerra, y los sectores de línea dura han celebrado concentraciones nocturnas en Teherán y en otras ciudades, avivando el apoyo e intimidando a posibles disidentes. No está claro de qué manera concreta incrementará Taeb el rol de la fuerza, pero en un discurso reciente pareció apuntar a un mayor control sobre la sociedad.

Advirtió que la presión de Estados Unidos sobre la economía buscaba crear divisiones dentro del país. “Si la mezquita se convierte en el centro del vecindario, la nación protegerá su unidad, lo que será una disuasión mayor que cualquier misil”, añadió.

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Keath informó desde El Cairo, Egipto. El periodista de The Associated Press Nasser Karimi en Teherán, Irán, contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP