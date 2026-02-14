EEUU e Irán dialogarán en Ginebra sobre el programa nuclear iraní, informa Suiza

ARCHIVO - En esta foto difundida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, el canciller iraní Abbas Araghchi (al centro) se dirige a la sede de las conversaciones entre Teherán y Washington, el viernes 6 de febrero de 2026, en Mascate, Omán. (Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán vía AP, archivo) AP

Omán, que acogió la primera ronda de conversaciones indirectas el 6 de febrero, será el anfitrión del diálogo en Ginebra, indicó el ministerio suizo, sin precisar qué días.

Tras las primeras conversaciones, el presidente estadounidense Donald Trump le advirtió a Teherán que el no alcanzar un acuerdo con su gobierno sería “muy traumático”.

Conversaciones similares el año pasado se vinieron abajo en junio, cuando Israel lanzó lo que se convirtió en una guerra de 12 días contra Irán que incluyó el bombardeo por parte de Estados Unidos de instalaciones nucleares iraníes.

Trump ha amenazado repetidamente con usar la fuerza para obligar a Irán a aceptar restricciones a su programa nuclear. El gobierno iraní ha dicho que respondería con un ataque propio. El mandatario estadounidense también ha amenazado a Teherán por su letal represión de las recientes protestas a nivel nacional en el país.

Trump indicó el viernes que el Gerald R. Ford —el portaaviones más grande del mundo— estaba siendo enviado del Caribe a Oriente Medio para sumarse a otros recursos militares que Estados Unidos ha acumulado en la región. También sostuvo que un cambio de poder en Irán “sería lo mejor que podría pasar”.

Las conversaciones indirectas del 6 de febrero fueron entre el canciller iraní Abbas Araghchi y el enviado de Washington para Oriente Medio, Steve Witkoff. El principal comandante militar estadounidense en Oriente Medio también estuvo presente por primera vez.

El gobierno de Trump ha sostenido que el gobierno iraní no puede enriquecer uranio bajo ningún acuerdo. Teherán afirma que no aceptará eso.

Irán ha insistido en que su programa nuclear tiene fines pacíficos. Sin embargo, sus funcionarios amenazan cada vez más con intentar desarrollar un arma nuclear. Antes de la guerra de junio, Teherán había estado enriqueciendo uranio hasta una pureza del 60%, lo cual se ubica a sólo un breve paso técnico de los niveles aptos para producir armas.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, ha dicho que su nación está “lista para cualquier tipo de verificación”. Sin embargo, la entidad de Naciones Unidas para el control nuclear, el Organismo Internacional de Energía Atómica, no ha podido inspeccionar y verificar las reservas nucleares de Irán desde hace meses.

En las últimas semanas, Trump ha planteado que su máxima prioridad es que Teherán reduzca su programa nuclear. El gobierno iraní ha dicho que quiere que las conversaciones se centren únicamente en dicho programa.

Pero el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, que se reunió con Trump en Washington esta semana, ha presionado para que cualquier acuerdo incluya medidas para neutralizar el programa de misiles balísticos de Irán y poner fin a su financiación de grupos aliados como Hamás y Hezbollah.

