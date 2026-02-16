EEUU e Irán celebrarán en Ginebra una segunda ronda de conversaciones nucleares

Compartir en:









En esta imagen publicada por el Ministerio iraní de Exteriores, el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, a la derecha, y el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica, OIEA, Rafael Grossi, a la izquierda, celebran una reunión en Ginebra, Suiza, el lunes 16 de febrero de 2026. (Ministerio iraní de Exteriores via AP) AP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado repetidamente con usar la fuerza para obligar a Irán a aceptar restricciones a su programa nuclear. Irán ha afirmado que respondería con un ataque propio. Trump también ha amenazado a Irán por su mortífera represión de las recientes protestas a nivel nacional.

La primera ronda de conversaciones, el 6 de febrero, se celebró en Omán, un sultanato en el extremo oriental de la península arábiga, y fue indirecta: camionetas deportivas con la bandera estadounidense entraron al recinto del palacio solo después de que los funcionarios iraníes parecieran haberse marchado. Los arreglos para la ronda de negociaciones del martes no estaban claros.

Los enviados de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, viajaban para la nueva ronda de conversaciones. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, de visita en Budapest, Hungría, manifestó el lunes que Estados Unidos espera alcanzar un acuerdo con Irán, pese a las dificultades. Rubio afirmó: “No voy a prejuzgar estas conversaciones”. Y añadió: “El presidente siempre prefiere resultados pacíficos y negociados a otras cosas”.

El ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, quien encabeza las conversaciones por parte de Irán, se reunió el lunes en Ginebra con el jefe de la agencia de la ONU de supervisión nuclear.

“Estoy en Ginebra con ideas reales para lograr un acuerdo justo y equitativo”, escribió Aragchi en X. Y agregó: “Lo que no está sobre la mesa: la sumisión ante las amenazas”.

Irán, en el pasado, ha comunicado por escrito sus posturas al tratar con los estadounidenses. En un incidente célebre, el entonces primer ministro de Japón, Shinzo Abe, intentó entregar en 2019 al líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, una carta de Trump, que este se negó a recibir.

___ La periodista de The Associated Press Melanie Lidman contribuyó desde Tel Aviv, Israel. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP