americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

EEUU e Indonesia anuncian un acuerdo comercial

WASHINGTON (AP) — Estados Unidos anunció un acuerdo comercial con Indonesia el jueves, mientras el presidente indonesio Prabowo Subianto estaba en Washington para asistir a la primera reunión de la Junta de Paz del presidente estadounidense Donald Trump.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, se reúne con el ministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, Sugiono, en el Departamento de Estado de EEUU, en Washington, el jueves 19 de febrero de 2026. (AP Foto/Tom Brenner)
El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, se reúne con el ministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, Sugiono, en el Departamento de Estado de EEUU, en Washington, el jueves 19 de febrero de 2026. (AP Foto/Tom Brenner) AP

Según el acuerdo, la nación asiática eliminará los aranceles para el 99% de los productos estadounidenses, mientras que Estados Unidos mantendrá aranceles de 19% sobre la mayoría de los productos indonesios, informó la Casa Blanca. Esa es la misma tasa que Estados Unidos ha fijado para Camboya y Malasia. Indonesia también aceptó abordar las barreras no arancelarias a los productos de Estados Unidos y eliminar las restricciones a las exportaciones hacia Estados Unidos de tierras raras y otras materias primas industriales, señaló la Casa Blanca.

Empresas indonesias y estadounidenses también alcanzaron esta semana 11 acuerdos por un valor de 38.400 millones de dólares, que incluyen compra de soja, maíz, algodón y trigo de Estados Unidos, cooperación en minerales críticos y recuperación de yacimientos petrolíferos, así como empresas conjuntas en chips informáticos.

“Hemos negociado muy intensamente durante los últimos meses, y creo que hemos alcanzado entendimientos sólidos sobre muchos temas”, dijo Prabowo ante ejecutivos empresariales el miércoles en la Cámara de Comercio de Estados Unidos.

Un comunicado de la Casa Blanca lo describió como un “gran acuerdo” y afirmó que “ayudará a ambos países a fortalecer la seguridad económica, promover el crecimiento económico y, de ese modo, conducir continuamente a la prosperidad global”.

El acuerdo fue firmado posteriormente por los representantes comerciales de ambos países.

Los minerales críticos influyen en el acuerdo con Indonesia

Empresas indonesias acordaron esta semana comprar 1 millón de toneladas de soya, 1,6 millones de toneladas de maíz y 93.000 toneladas de algodón a Estados Unidos. También se comprometieron a comprar hasta 5 millones de toneladas de trigo estadounidense para 2030.

Los países acordaron cooperar en minerales críticos, aunque no se conocieron los detalles por el momento.

Washington busca que Indonesia acepte levantar las restricciones a las exportaciones de minerales críticos, algo que el gobierno de Trump sostiene que podría proteger a los fabricantes de Estados Unidos de interrupciones en la cadena de suministro. El gobierno estadounidense ha intentado protegerse del control de China sobre dichos elementos, que se emplean en diversos productos, desde aviones de combate hasta teléfonos.

En el evento de la Cámara de Comercio, Prabowo dijo que Indonesia puede servir como un “puente” y un “mediador honesto” entre las grandes potencias, en aparente referencia a la competencia entre Estados Unidos y China.

___

Karmini informó desde Yakarta, Indonesia, y Ghosal desde Hanoi, Vietnam.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
ARCHIVO – El príncipe Andrés sale de la catedral de St. Giles tras la llegada del féretro con los restos de su madre, la reina Isabel, en Edimburgo, Escocia, el 12 de septiembre de 2022. (AP Foto/Petr David Josek, Archivo)

Policía británica detiene al expríncipe Andrés por presunta conducta indebida en cargo público

El buque estadounidense USS Truxtun en el Estrecho de Bósforo vía al Mar Negro en Estambul, Turquía, el 7 de marzo del 2014. (AP foto/Emrah Gurel)

Dos buques de la Marina de EEUU chocan en el Caribe, dejando heridos dos militares

ARCHIVO - El secretario de Energía, Chris Wright, habla mientras la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, escucha durante una reunión con el presidente Donald Trump y ejecutivos petroleros en el Salón Este de la Casa Blanca, el viernes 9 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci, archivo)

Secretario de Energía de EEUU llega a Venezuela para avanzar con reforma de industria petrolera

Los cruces de los repechajes de la Liga de Campeones aparecen en la pantalla tras el sorteo, el viernes 30 de enero de 2026, en Nyon, Suiza. (Martial Trezzini/Keystone vía AP)

Real Madrid y la UEFA llegan a un acuerdo que pone fin al polémico proyecto de la Superliga

Destacados del día

EEUU deporta 116 migrantes irregulares a Cuba en nuevo vuelo y suma más de 300 retornos en 2026

EEUU deporta 116 migrantes irregulares a Cuba en nuevo vuelo y suma más de 300 retornos en 2026

🚨 ARRESTAN A CONOCIDO JOYERO DE MIAMI ACUSADO DE VENDER JOYERÍA Y ARTÍCULOS DE LUJO FALSIFICADOS

🚨 ARRESTAN A CONOCIDO JOYERO DE MIAMI ACUSADO DE VENDER JOYERÍA Y ARTÍCULOS DE LUJO FALSIFICADOS

EXCLUSIVA: Revelan los verdaderos rostros del poder real en Cuba

EXCLUSIVA: Revelan los verdaderos rostros del poder real en Cuba

Luis Manuel Otero Alcántara dispuesto a exiliarse: Soy moneda de cambio

Luis Manuel Otero Alcántara dispuesto a exiliarse: "Soy moneda de cambio"

Cuba comienza a recibir deportados con delitos graves desde EEUU bajo presión de la administración Trump

Cuba comienza a recibir deportados con delitos graves desde EEUU bajo presión de la administración Trump

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter