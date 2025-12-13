EEUU anuncia que levantará algunas sanciones comerciales a Bielorrusia

En esta imagen, distribuida por la oficina de prensa del presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko (derecha) y el enviado de Estados Unidos, John Coale, se dan la mano durante una reunión en Minsk, Bielorrusia, el 12 de diciembre de 2025. (Oficina de prensa de la presidencia de Bielorrusia vía AP) AP

John Coale, enviado especial de Estados Unidos para Bielorrusia, se reunió con el líder del país, Alexander Lukashenko, en la capital, Minsk, el viernes y el sábado.

Bielorrusia, estrecha aliada de Rusia, ha enfrentado aislamiento y sanciones occidentales durante años. Lukashenko gobierna la nación de 9,5 millones de habitantes con mano de hierro desde hace más de tres décadas, y el país ha sido sancionado repetidamente por Occidente tanto por la represión de los derechos humanos como por permitir que Moscú utilizara su territorio para lanzar la invasión de Ucrania en 2022.