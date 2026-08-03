Edin Džeko decide quedarse otro año para el regreso del Schalke a la Bundesliga

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ARCHIVO - El delantero bosnio Edin Dzeko durante el partido contra Chipre por las eliminatorias del Mundial 2026, el 9 de octubre de 2025, en Larnaca, Chipre. (AP Foto/Petros Karadjias) AP

El futuro del veterano delantero era incierto después de que ayudó a Schalke a asegurar el ascenso desde la segunda división de Alemania la temporada pasada antes de irse al Mundial, pero el club informó el lunes que había aceptado continuar para la próxima campaña.

“Tras una exitosa segunda mitad de temporada para los Royal Blues, el capitán de la selección de Bosnia y Herzegovina ha firmado un nuevo contrato por un año”, dijo Schalke en un comunicado. “Džeko comenzará a entrenar en Schalke el martes”.

Džeko, que cumplió 40 años en marzo, se incorporó a Schalke con un contrato de corta duración procedente del club italiano Fiorentina en enero. Marcó seis goles y aportó tres asistencias más en 11 apariciones en la segunda división.

Regresó de una lesión en el hombro con una participación como suplente cuando Schalke selló el ascenso con la victoria 1-0 sobre Fortuna Düsseldorf en mayo. Se mostró evasivo cuando le preguntaron si se quedaría para la campaña en la Bundesliga, pero ahora los aficionados de Schalke tienen la respuesta que esperaban.

“Edin le ha dado a Schalke algo especial en estos aproximadamente cuatro meses y medio aquí hasta ahora”, indicó el director deportivo de Schalke, Youri Mulder. “Fue un jugador clave y un favorito de la afición, y siempre fue un modelo a seguir con su personalidad dentro y fuera del campo".

Džeko se convirtió en una estrella en Wolfsburgo, ayudándoles a conquistar el título de la Bundesliga en 2009. También ganó el título de la Liga Premier con Manchester City en 2012 y 2014, y la Copa de Italia con el Inter de Milán en 2022 y 2023.

“Desde el invierno en Schalke he vivido un gran equipo y unos aficionados fantásticos”, dijo Džeko, citado por el club. “El ascenso a la Bundesliga está entre los momentos más destacados de mi carrera. Fue increíble. El fútbol me ha hecho feliz toda mi vida y me impulsa. Todavía tengo hambre. Y también quiero ayudar a nuestro equipo en la Bundesliga”. El primer partido de Schalke de regreso, después de tres temporadas fuera de la división de honor, será en Augsburgo el 30 de agosto. Džeko es el máximo goleador histórico de Bosnia, con 73 tantos en un récord de 151 partidos. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP