Dylan Wu se ríe de sí mismo tras hacer 5 putts en su primer hoyo del US Open

Dylan Wu observa su tiro de salida en el hoyo 13 durante la primera ronda del Abierto de Estados Unidos de Golf, en el Club de Golf Shinnecock Hills, el jueves 18 de junio de 2026, en Southampton, Nueva York. (AP Foto/George Walker IV) AP

Su primer hoyo el sábado no contó con la misma fortuna y, para cuando terminó su tercera ronda, Wu solo pudo negar con la cabeza y reírse de sí mismo. Con el saque inicial y jugando con vientos arremolinados, Wu necesitó cinco putts en el hoyo 1 en Shinnecock Hills para un cuádruple bogey, camino a una ronda de 82, 12 sobre par.

“Fue como para reírse”, comentó Wu después. “Uno simplemente tiene que tomárselo con humor porque sigues intentándolo, pero llega un punto en el que no puedes frustrarte demasiado. Es un gran lugar, una gran prueba de golf. Sigue siendo un gran lugar para jugar un sábado”.

Las banderas alrededor del notoriamente difícil campo del este de Long Island ondeaban con fuerza para cuando Wu y su compañero de juego, Jacob Bridgeman (quien firmó 74, 4 sobre par), terminaron su ronda a primera hora de la tarde. Fue peor a las 9 a.m., cuando comenzaron.

Wu señaló que el viento soplaba a unos 23-24 mph y alcanzaba ráfagas de 35 mph, lo que contribuyó a que su primer golpe de salida recorriera apenas 224 yardas. La odisea realmente empezó cuando llegó al green y siguió enviando la bola de un lado a otro, a todas partes menos al hoyo, hasta que finalmente la empujó para embocarla.

“Creí que pegué un primer putt bastante bueno y luego fue como jugar al tres en raya”, manifestó Wu. “Yo estaba como: ‘¿Qué está pasando ahora mismo?’”.

Wu anotó un 8 en su tarjeta y sacó lo mejor de las malas condiciones. Hizo birdie en el hoyo 10 y lamentó no haber tenido mejores dos primeras rondas, lo que le habría permitido empezar más tarde, cuando el viento amainó un poco.

“Fue duro”, dijo Wu. “Sinceramente, creo que si jugaste en los primeros, probablemente, cinco grupos del día, si alguien hace 2 sobre par, esa es una ronda irreal. Algunos hoyos eran prácticamente imposibles”.

A un mes de cumplir 30 años, Wu estaba simplemente contento de estar jugando el fin de semana. Entre los jugadores consagrados que no pasaron el corte estuvieron los excampeones del Abierto de Estados Unidos Bryson DeChambeau, Brooks Koepka, Jon Rahm y J.J. Spaun.

Incluso en el fondo de la clasificación con 16 sobre par, Wu adoptó una postura optimista horas después de una experiencia para el olvido, sabiendo que tendrá otra salida temprana en la ronda final el domingo, que espera disfrutar con su padre, Kevin, quien lo introdujo en este deporte.

“Solo controlas lo que puedes controlar”, expresó Wu. “Tengo muchas ganas de pasar el Día del Padre con mi papá mañana y dar otra vuelta caminando por aquí. Es un lugar increíble para jugar un Abierto de Estados Unidos, mi primera vez en Long Island, un sitio histórico como este. Quien gane esta semana, será un verdadero campeón del Abierto de Estados Unidos”.

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FUENTE: AP