Dylan Crews conecta sencillo impulsor en la décima y Nacionales vencen 5-4 a Marlins

Compartir en:









Dylan Crews de los Nacionales de Washington celebra con sus compañeros la victoria ante los Marlins de Miami el sábado 29 de agosto del 2026. (AP Foto/Nick Wass) AP

Los lanzadores de Miami habían retirado a 21 bateadores consecutivos de Washington antes de que Michael Petersen (3-4) otorgara bases por bolas al dominicano José Tena y Daylen Lile en la décima entrada, lo que hizo avanzar al corredor automático Nasim Nuñez hasta tercera. Luego, Crews pegó un sencillo a la izquierda del segunda base Xavier Edwards, que se lanzó para sentenciar el juego.

El cubano Orlando Ribalta (1-2) lanzó una décima entrada sin permitir carreras para conseguir su primera victoria en las Grandes Ligas en 70 apariciones.

Washington ha ganado tres seguidos por primera vez desde el 7 al 9 de agosto.

El abridor de Washington, Cade Cavalli, salió del juego tras cuatro entradas sin hits después de que un rodado de 93 mph del venezolano Javier Sanoja lo golpeara en el tobillo derecho. Cavalli se recuperó para retirar a Sanoja en primera, pero regresó cojeando al dugout. El equipo informó que el derecho presentó molestias en la pantorrilla derecha.

El dominicano Heriberto Hernández conectó su jonrón número 22, la mayor cifra del equipo, para los Marlins, que han perdido cuatro de cinco y quedaron con marca de 68-68.

Los Nacionales se fueron arriba en la tercera entrada ante el dominicano Sandy Alcantara cuando el receptor Joe Mack intentó lanzar por debajo del brazo el rodado suave de Crews, pero tiró la pelota más allá del primera base Kyle Stowers, lo que permitió que anotaran dos carreras. Más tarde, Crews anotó con un sencillo de Brady House, y Jorbit Vivas siguió con un doble impulsor para poner el marcador 4-0.

Miami apenas tenía un hit en 6 2/3 entradas antes del sencillo del panameño Leo Jiménez. El dominicano Agustín Ramírez recibió base por bolas y Stowers siguió con un doble de dos carreras. Entró Brad Lord, y Hernández envió su segundo lanzamiento al bullpen de los visitantes para empatar el juego. Alcantara, quien realizó su apertura número 198 con los Marlins para superar a Ricky Nolasco y establecer el récord de la franquicia en aperturas de por vida, permitió cuatro carreras en seis entradas y ponchó a tres. ___ Vea aquí la cobertura completa de las Grandes Ligas de AP FUENTE: AP