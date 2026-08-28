Dylan Cease poncha a 8 en 6 innings; Azulejos pegan 3 jonrones y vencen 8-1 a Marineros

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George Springer, de los Azulejos de Toronto, recorre las bases tras sacudir un jonrón ante los Marineros de Seattle, el viernes 28 de agosto de 2026 (Sammy Kogan/The Canadian Press via AP) AP

Cease (9-5), quien permitió cuatro hits, una carrera y una base por bolas, ahora suma 217 ponches para liderar la Liga Americana. El único lanzador en las mayores con más es Jacob Misiorowski, de Milwaukee, con 222.

Cease tiene marca de 5-1 con efectividad de 1,48 en sus últimas 10 aperturas, incluidas dos victorias sobre los Marineros.

Springer, quien anotó tres carreras, conectó un sencillo en la primera entrada, un doble en la tercera, su 14.º jonrón en la quinta y otro sencillo en la séptima. Había disparado un jonrón memorable la última vez que Toronto recibió a Seattle, un batazo de tres carreras que puso a los Azulejos arriba en el séptimo juego de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 2025.

Kazuma Okamoto y Nathan Lukes también aportaron jonrones por los Azulejos.

Okamoto le conectó al dominicano Seranthony Domínguez en la sexta, ampliando su récord de novato de los Azulejos a 27. Lukes se voló la cerca en el quinto acto.

El abridor de Seattle, Emerson Hancock (7-8), permitió cinco carreras y ocho hits en cinco entradas.

_____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP