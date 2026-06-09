Drake London firma extensión de 141 millones con Falcons y promete ganarse cada dólar

El jugador manifestó el martes que su mentalidad ha cambiado y ahora se centra en demostrar que vale ese sueldo.

“Sé que es mucho dinero, y todavía tengo que demostrarlo”, afirmó London. “Esa es mi mentalidad ahora mismo. Elevar mi estándar en cada una de las categorías que existen, convertirme en un jugador más constante y simplemente tratar de liderar al equipo de cualquier manera posible. Subir de nivel en todos los aspectos”.

El receptor de 1,96 metros, ha liderado a los Falcons en yardas por recepción en tres de sus cuatro temporadas, todo mientras se adaptaba a cuatro quarterbacks titulares en cuatro años. Esa cifra podría seguir aumentando esta temporada, mientras Michael Penix Jr. y Tua Tagovailoa compiten por el puesto de titular.

London comentó que no había pensado en la rotación anual de quarterbacks hasta que vio una publicación al respecto en redes sociales.

“Ni siquiera sabía que eso había pasado, todo el tema del quarterback”, expresó. “Me enorgullece que, sea quien sea el que me lance el balón, se supone que debo atraparlo. Así que en realidad no me importa dónde lo lances, cómo lo lances, cómo se vea, de quién venga. Si lo lanzas cerca de mí, debería ser mi balón”.

London se siente bien con ambos, ya sea Tagovailoa o Penix como quarterback esta temporada.

“Obviamente, son los primeros días, y todos estamos aquí ahora mismo compitiendo a tope”, aseguró. “Pero me alegra el punto en el que están ambos, ya sea Tua aprendiendo la ofensiva o (Penix) volviendo a ponerse de pie. Estoy muy contento con los dos”.

La competencia por el puesto de quarterback no es el único cambio para London y compañía. La ofensiva también se está ajustando a un sistema con el nuevo entrenador en jefe Kevin Stefanski y el coordinador ofensivo Tommy Rees.

Hasta ahora, a London le gusta lo que ha visto de Stefanski, y destacó una visión alineada en el vestuario y una alta intensidad en los entrenamientos.

“Honestamente, diría que estamos trabajando”, indicó. “Es una diferencia enorme. Estamos trabajando ahora mismo, y estamos yendo con todo. Todos están aquí por el momento, y todos tenemos el mismo objetivo en mente”.

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FUENTE: AP