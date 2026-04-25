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Dosunmu anota 43 puntos y Timberwolves vencen 112-96 a Nuggets para liderar 3-1

MINNEAPOLIS (AP) — Ayo Dosunmu anotó un récord personal de 43 puntos, dando un paso al frente después de las lesiones en las piernas de Anthony Edwards y Donte DiVincenzo con la actuación de mayor anotación en playoffs de un suplente en 50 años, y los Timberwolves de Minnesota vencieron la noche del sábado por 112-96 a los Nuggets de Denver.

Jugadores de los Timberwolves de Minnesota y los Nuggets de Denver se enfrascan en un altercado durante la segunda mitad del cuarto juego de una serie de playoffs de baloncesto de la NBA de primera ronda, el sábado 25 de abril de 2026, en Minneapolis. (AP Foto/Abbie Parr)
Jugadores de los Timberwolves de Minnesota y los Nuggets de Denver se enfrascan en un altercado durante la segunda mitad del cuarto juego de una serie de playoffs de baloncesto de la NBA de primera ronda, el sábado 25 de abril de 2026, en Minneapolis. (AP Foto/Abbie Parr) AP

Los Timberwolves tomaron una ventaja de 3-1 en la serie en un partido que terminó con las expulsiones del serbio Nikola Jokic, de Denver, y Julius Randle, de Minnesota, después de que Jokic se enfureciera cuando Jaden McDaniels encestó una bandeja sin trascendencia con 2,1 segundos restantes y encaró al alero de los Wolves cerca de su banquillo.

La historia antes de eso fue Dosunmu, quien firmó la mejor actuación de un suplente desde que Fred Brown anotó 45 saliendo desde la banca para Seattle en una derrota 116-111 ante Phoenix el 15 de abril de 1976.

Los Wolves han ganado los últimos tres partidos y pueden cerrar la serie en el Juego 5 el lunes en Denver.

Dosunmu encestó 13 de 17 tiros, incluidos 5 de 5 desde detrás del arco, y convirtió sus 12 intentos de tiro libre, aportando incluso más de lo que los Wolves podrían haber imaginado cuando lo adquirieron de Chicago en febrero.

Naz Reid sumó 17 puntos y nueve rebotes para Minnesota, mientras que Randle agregó 15 puntos y nueve tableros.

Jamal Murray lideró a Denver con 30 puntos. Jokic añadió 24 puntos, 15 rebotes y nueve asistencias para los Nuggets, que apenas acertaron 6 de 27 (22%) desde más allá del arco.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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