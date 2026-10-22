Dos motines en cárceles de Ecuador dejan al menos ocho reclusos fallecidos

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad (SNAI) —organismo de control carcelario— señaló en un comunicado que los incidentes violentos ocurrieron en una cárcel de detención provisional, en el norte de Quito, y en una cárcel de la ciudad de Latacunga, en el centro del país andino.

En cada uno se reportaron cuatro privados de libertad fallecidos, mientras que los heridos reciben atención médica, indicó el SNAI.

Aunque no expuso los motivos de los motines, el organismo penitenciario aseguró que los presuntos vinculados fueron identificados y serán trasladados a una cárcel de máxima seguridad de la provincia costera de Santa Elena.

En la prisión capitalina, ambulancias y vehículos de medicina forense se encontraban en los exteriores, donde familiares esperaban información sobre los privados de libertad. La zona permanecía rodeada de militares.

Las fuerzas de seguridad realizan operaciones para “mantener el control y la seguridad” en los recintos involucrados, señaló el SNAI.

Durante los últimos cinco años, los centros penitenciarios de Ecuador han sido escenario de sangrientos enfrentamientos entre reclusos que las autoridades han adjudicado a disputas entre bandas por el control de territorio dentro y fuera de las cárceles.

En septiembre del año pasado 17 presos murieron en un violento enfrentamiento en la cárcel de Esmeraldas, en el norte del país, mientras en la cárcel de Machala en el sur otro choque entre bandas dejó 14 fallecidos.

En enero de 2024, el gobierno del presidente Daniel Noboa declaró al país en un conflicto armado interno en medio de una arremetida violenta sin precedentes y delegó el control de las cárceles a militares.

Según datos oficiales, actualmente el centro de detención provisional de Quito alberga a 2.125 reclusos y el de Latacunga, 79 kilómetros al sur de la capital, 5.256.

FUENTE: AP