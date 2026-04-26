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Dos ex primeros ministros israelíes acuerdan fusionar partidos contra Netanyahu

JERUSALÉN (AP) — Dos pesos pesados de la política israelí manifestaron el domingo que unirán fuerzas en las próximas elecciones en un esfuerzo compartido por sacar del poder al primer ministro Benjamin Netanyahu.

El entonces primer ministro israelí Yair Lapid (d) con el ex primer ministro Naftali Bennett en una reunión de gabinete en Jerusalén, el 18 de septiembre del 2022. (Ronaldo Schemidt/Pool Photo via AP)
El entonces primer ministro israelí Yair Lapid (d) con el ex primer ministro Naftali Bennett en una reunión de gabinete en Jerusalén, el 18 de septiembre del 2022. (Ronaldo Schemidt/Pool Photo via AP) AP

Naftali Bennett y Yair Lapid se desempeñaron como primeros ministros en un acuerdo de rotación como parte de un gobierno de coalición que formaron en 2021. Ahora planean fusionar sus partidos en una sola facción encabezada por Bennett.

“La medida busca unificar el bloque, poner fin a las divisiones internas y concentrar todos los esfuerzos en ganar las cruciales próximas elecciones”, declaró el partido Yesh Atid ("Hay Futuro") de Lapid en un comunicado.

Bennett y Lapid programaron una conferencia de prensa conjunta para más tarde el domingo.

El acuerdo de coalición de 2021 puso fin a 12 años de gobierno de Netanyahu. Bennett se desempeñó como primer ministro durante el primer año hasta que su coalición se fracturó. Lapid asumió entonces el cargo principal como primer ministro interino durante los últimos seis meses, hasta que nuevas elecciones devolvieron a Netanyahu al poder.

Lapid ha sido el líder de la oposición de Israel desde entonces, mientras que Bennett se tomó un descanso de la política.

Ambos hombres tienen diferencias ideológicas. Bennett es un judío ortodoxo con posturas de línea dura hacia los palestinos, mientras que Lapid es laico y se le considera más moderado. Pero disfrutaron de una estrecha relación de trabajo durante su coalición.

Su alianza apunta a unificar a una oposición fragmentada que parece tener poco en común más allá de su hostilidad compartida hacia Netanyahu.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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