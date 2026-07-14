Dos españoles corneados en el último encierro de los sanfermines

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Corredores caen junto a un toro de lidia de la ganadería Jandilla durante el octavo encierro de las fiestas de San Fermín en Pamplona, España, el 14 de julio de 2026. (AP Foto/Miguel Oses) AP

Un joven de 18 años de Pamplona, la ciudad anfitriona, sufrió una cornada en el muslo en la primera curva del recorrido cuando un toro embistió a un pequeño grupo de corredores que se abrían paso a la carrera, estrelló a dos hombres contra los adoquines y volteó a un tercero por encima de sus cuernos.

Un hombre de 46 años del centro de España recibió una cornada en el tórax en el tramo final, donde el recorrido se estrecha al entrar en la plaza de toros en la que los toros serán sacrificados por toreros más tarde ese mismo día.

Ambos hombres fueron trasladados a un hospital local para ser atendidos. Otros ocho corredores, incluido un británico de 86 años, necesitaron tratamiento médico por lesiones leves.

Los seis toros de lidia y los cabestros que los acompañan tardaron apenas dos minutos y medio en completar el recorrido de 875 metros (957 yardas) desde los corrales hasta la plaza de toros. Su velocidad a menudo sorprende a los corredores, con más de mil personas apiñadas en el estrecho trayecto por las calles de Pamplona.

La última muerte en los encierros de San Fermín ocurrió en 2009, pero las cornadas y las fracturas son comunes, debido en parte al gran número de corredores novatos y turistas extranjeros que se suman a los vecinos con experiencia. Muchas lesiones se deben a caídas provocadas por corredores que entran en pánico.

El festival de este año coincide con el centenario de la publicación de la novela de Ernest Hemingway “Fiesta”, que catapultó el festival de San Fermín a la fama internacional.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP