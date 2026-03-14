Doncic anota tiro decisivo a 0,5 segundos del final de la prórroga y Lakers superan a Nuggets

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Austin Reaves forzó la prórroga cuando capturó el rebote de su tiro libre fallado a propósito y anotó un tiro flotado con 1,9 segundos restantes en el tiempo reglamentario.

Doncic se distanció lo suficiente de Spencer Jones para convertir el tiro de 17 pies y terminó con 30 puntos, 13 asistencias y 11 rebotes. Mantuvo su espectacular nivel durante la racha de cinco victorias de Los Ángeles.

Luego, Doncic bloqueó el lanzamiento desesperado de Tim Hardaway Jr. tras un tiempo muerto de Denver.

Reaves terminó con 32 puntos: encestó el primer tiro libre e hizo que el segundo rebotara en la parte frontal del aro, después de que los Nuggets le cometieron una falta a fin de evitar un intento de triple que habría empatado antes el marcador.)

Denver estaba arriba por 118-115 y 5,2 segundos por jugarse.

Nikola Jokic sumó 24 puntos, 16 rebotes y 14 asistencias para su 27º triple-doble de la temporada. Aaron Gordon lideró a los Nuggets con 27 puntos y Hardaway terminó con 20.

Jamal Murray quedó expulsado por acumulación de faltas 31 segundos después de iniciada la prórroga y finalizó con cinco puntos, seis rebotes y seis asistencias en una noche miserable en la que atinó sólo uno de 14 tiros de campo. _____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP