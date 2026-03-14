americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Doncic anota tiro decisivo a 0,5 segundos del final de la prórroga y Lakers superan a Nuggets

LOS ÁNGELES (AP) — Luka Doncic encestó un tiro en suspensión hacia atrás con 0,5 segundos por jugarse en la prórroga y los Lakers de Los Ángeles superaron el sábado 127-125 a los Nuggets de Denver.

Austin Reaves forzó la prórroga cuando capturó el rebote de su tiro libre fallado a propósito y anotó un tiro flotado con 1,9 segundos restantes en el tiempo reglamentario.

Doncic se distanció lo suficiente de Spencer Jones para convertir el tiro de 17 pies y terminó con 30 puntos, 13 asistencias y 11 rebotes. Mantuvo su espectacular nivel durante la racha de cinco victorias de Los Ángeles.

Luego, Doncic bloqueó el lanzamiento desesperado de Tim Hardaway Jr. tras un tiempo muerto de Denver.

Reaves terminó con 32 puntos: encestó el primer tiro libre e hizo que el segundo rebotara en la parte frontal del aro, después de que los Nuggets le cometieron una falta a fin de evitar un intento de triple que habría empatado antes el marcador.)

Denver estaba arriba por 118-115 y 5,2 segundos por jugarse.

Nikola Jokic sumó 24 puntos, 16 rebotes y 14 asistencias para su 27º triple-doble de la temporada. Aaron Gordon lideró a los Nuggets con 27 puntos y Hardaway terminó con 20.

Jamal Murray quedó expulsado por acumulación de faltas 31 segundos después de iniciada la prórroga y finalizó con cinco puntos, seis rebotes y seis asistencias en una noche miserable en la que atinó sólo uno de 14 tiros de campo.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Los peloteros de Italia festejan su victoria sobre Puerto Rico en el Clásico Mundial de béisbol, el sábado 14 de marzo de 2026 (AP Foto/Karen Warren)

Italia sigue invicta en Clásico Mundial: vence 8-6 a Puerto Rico y avanza a semifinales

El uruguayo Federico Valverde, del Real Madrid, festeja tras anotar en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League ante el Manchester City, el miércoles 11 de marzo de 2026 (AP Foto/Jose Breton)

Triplete de Valverde mitiga angustia en el Madrid de Arbeloa

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, habla con la prensa en su oficina en Santiago, Chile, el martes 3 de marzo de 2026. (AP Foto/Esteban Félix)

Kast asume el poder en Chile y marca el giro más pronunciado hacia la derecha desde la dictadura

Una columna de humo se eleva el lunes 9 de marzo de 2026 tras un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, en las afueras del sur de Beirut, Líbano. (AP Foto/Bilal Hussein)

Irán lanza drones hacia Arabia Saudí y Kuwait

Destacados del día

Díaz-Canel advierte tras protestas en Morón: No habrá impunidad para vandalismo y violencia

Díaz-Canel advierte tras protestas en Morón: "No habrá impunidad para vandalismo y violencia"

Cubano enfrenta al presentador de CON FILO Michel Torres en La Habana y lo llama comunista descarado

Cubano enfrenta al presentador de CON FILO Michel Torres en La Habana y lo llama "comunista descarado"

Los peloteros de Italia festejan su victoria sobre Puerto Rico en el Clásico Mundial de béisbol, el sábado 14 de marzo de 2026 (AP Foto/Karen Warren)

Italia sigue invicta en Clásico Mundial: vence 8-6 a Puerto Rico y avanza a semifinales

Cubanos incendian sede del Partido Comunista en Morón durante protestas masivas por apagones en Cuba

Cubanos incendian sede del Partido Comunista en Morón durante protestas masivas por apagones en Cuba

Joven herido de bala e incendio en sede del PCC durante protestas por apagones en Morón, Ciego de Ávila

Joven herido de bala e incendio en sede del PCC durante protestas por apagones en Morón, Ciego de Ávila

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter