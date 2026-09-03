Dollywood añadirá novedades, incluida una cascada, para honrar a Dolly Parton

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Un muro conmemorativo dedicado a Dolly Parton frente al parque temático Dollywood en Pigeon Forge, Tennessee, el miércoles 26 de agosto de 2026. (Foto AP/Camden Hall) AP

Sevierville, en las estribaciones de las Montañas Humeantes, también colocará señalizaciones por toda la ciudad para un recorrido a pie autoguiado por lugares que fueron importantes para la cantante, actriz y filántropa. Parton creció en la zona rural del condado de Sevier y transformó el parque temático en la mayor fuente de empleos del condado y en un importante destino turístico.

Funcionarios del parque anunciaron en una conferencia de prensa celebrada el miércoles planes para incorporar un nuevo personaje al parque llamado el Creador de Sueños, inspirado en Imagination Library, la iniciativa de libros gratuitos para niños de Parton, además de añadir una cascada y vitrales a una capilla dentro del parque para reflejar su profunda fe.

El parque instalará quioscos para que los visitantes compartan sus opiniones sobre Parton, y también llegarán nuevas incorporaciones a The Dolly Parton Experience, una sección de varios edificios que incluye exhibiciones sobre su vida y su carrera.

FUENTE: AP

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