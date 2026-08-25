Dolly Parton es recordada por Dionne Warwick, Kacey Musgraves, George Strait y Miley Cyrus

ARCHIVO - Dolly Parton posa para una fotografía en su oficina de Nashville, Tennessee, el 11 de agosto de 2005. (Foto AP/John Russell, archivo) AP

Parton estaba entre las personalidades más queridas de la música y más allá: una celebridad poco común cuyo atractivo trascendía generaciones, geografías y política.

Entre quienes rindieron homenaje a Parton el martes estuvo la actriz Patricia Heaton, quien escribió: “Qué regalo. Qué pérdida”, y Jamie Lee Curtis, quien calificó al ícono como “un gran ejemplo para todos nosotros”.

“El Padre Celestial ha tomado la decisión de llevarse a otro de sus hijos con él. Dolly, una verdadera hija de Dios, está ahora en las mejores manos. Sin duda extrañaré su risa, sus bromas y su presencia. Descansa bien y en total paz, amiga mía”. — mediante un comunicado.

“Estoy profundamente entristecida por la muerte de mi amiga, Dolly Parton. Una de las experiencias musicales más extraordinarias de mi vida fue grabar con ella. El mundo es un lugar más pobre sin ella”. — mediante un comunicado.

“No puedo creer que acabemos de perder el alma más pura. Descansa en la gloria, Dolly. Me duele el corazón”. — vía X.

Kristin Chenoweth, actriz y cantante

“Como el resto del mundo, estoy destrozada de inmediato. Conocí a Dolly en varias ocasiones y ella siempre me hizo sentir como si fuera de los suyos. Incluso aceptó cantar conmigo en uno de mis discos. Mi inspiración definitiva. El mundo ha perdido a una de las mejores, pero sé que nunca la olvidaremos porque es imposible olvidarla. Te amo, Dolly, y SIEMPRE te amaré”. — vía X.

George Strait, cantante

“Has tenido un impacto enorme en tanta gente en todo el mundo, @DollyParton. Todos te extrañaremos. Que Dios bendiga a la familia Parton”. — vía X.

Kacey Musgraves, cantautora

“De repente el mundo se siente mucho menos brillante”. — vía X.

Jamie Lee Curtis, actriz

“Dicen que no conozcas a tus héroes. Su valentía para saber que era más de lo que ellos creían que era y que necesitaba separarse y seguir adelante hacia un nuevo trabajo y nuevas posibilidades la llevó a escribir I WILL ALWAYS LOVE YOU, como su manera de agradecer y amar, pero seguir adelante. Es un gran ejemplo para todos nosotros”. — vía Instagram.

Seth MacFarlane, director y actor

“La noticia de la muerte de Dolly Parton es devastadora. Tuve la extraordinaria experiencia de trabajar con ella en ‘The Orville’, y fue una alegría descubrir que realmente era exactamente la persona que todos esperábamos que fuera. Su amabilidad, generosidad y autenticidad eran evidentes desde el primer momento, y el mando benigno pero seguro que mantenía sobre su imperio era evidente por el amor y la confianza genuinos que se podían ver en todos los que trabajaban para ella. El mundo es un lugar más apagado hoy sin ella”. — vía X.

Patricia Heaton, actriz

"Gracias, Señor, por darnos a Dolly. Qué regalo. Qué pérdida”. — vía X.

Jennifer Tilly, actriz

“Descansa en paz, leyenda. La vimos en concierto en el Hollywood Bowl hace unos años. ¡Era tan encantadora y divertida, y tenía una voz capaz de romper corazones! De algún modo querías creer que Dolly sería siempre eternamente joven y que nunca nos dejaría”. — vía X.

Reba McEntire, cantante y actriz

“Bueno, acabo de recibir la noticia de que mi amiga Dolly pasó al lado más alto y grandioso. Dolly, gracias por todas las cosas maravillosas que hiciste por nosotros aquí en la tierra. Tu amor, tu música, y diste tanto con tu enorme, enorme corazón. Nunca, nunca habrá otra como tú”. — vía X.

Colman Domingo, actor

“Dolly nos enseñó que puedes ser cualquier cosa y hacer cualquier cosa, y hacerlo con amabilidad. Qué luz. Todos estamos agradecidos de haber vivido en una época de Dolly Parton. Siempre la amaremos”. — vía X.

Ken Burns, cineasta

“Una de doce hijos criados en una cabaña, Dolly Parton se fue de casa sin llevar nada más que canciones para convertirse en la figura más querida de la música estadounidense. Escribió ‘I Will Always Love You’ como una despedida a Porter Wagoner. Hoy nos pertenece a todos”. — vía X.

Melissa Manchester, cantautora

“La gran y singular, la verdadera reina, Dolly Parton, ha muerto. Bendijo al mundo con sus hermosas canciones y bendijo a la humanidad con su corazón atento y generoso... Tu gloria vivirá en tus canciones y en tus grandes logros”. — mediante un comunicado.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP