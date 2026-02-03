americateve

Dodgers reincorporan a Mike Siani y dan de baja a Andy Ibáñez

LOS ÁNGELES (AP) — Los Dodgers de Los Ángeles reincorporaron al jardinero Mike Siani desde la lista de waivers de los Yankees de Nueva York y dieron de baja al infielder Andy Ibáñez el martes.

ARCHIVO - Foto del 31 de agosto del 2025, el cubano Andy Ibáñez de los Tigres de Detroit batea en la octava entrada ante los Reales de Kansas City. (AP Foto/Charlie Riedel, Archivo)
Siani regresó a los Dodgers, que lo dieron de baja el mes pasado.

El jugador de 26 años participó en 19 encuentros para los Cardenales de San Luis la temporada pasada, bateando para .235 con cuatro carreras. Jugó para los Rojos de Cincinnati en 2022 y 2023.

Ibáñez bateó para .239 con ocho dobles, cuatro jonrones y 21 carreras impulsadas en 91 juegos por los Tigres de Detroit la temporada pasada.

El cubano comenzó su carrera con Texas en 2021. Jugó 76 duelos, en los que registró siete jonrones y 25 carreras impulsadas.

Nueva York dio de baja también al infielder/jardinero dominicano Marco Luciano, a quien envió directamente a la sucursal de la Triple-A en Scranton/Wilkes-Barre.

