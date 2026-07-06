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Dodgers reciben al derecho Evan Phillips 13 meses después de cirugía Tommy John

LOS ÁNGELES (AP) — El relevista Evan Phillips fue reincorporado el lunes desde la lista de lesionados y regresó a los Dodgers de Los Ángeles 13 meses después de someterse a una cirugía Tommy John.

ARCHIVO - Evan Phillips, relevista de los Dodgers de Los Ángeles, trabaja desde el plato en la novena entrada del juego inaugural contra los Padres de San Diego en el Gocheok Sky Dome, el 20 de marzo de 2024, en Seúl, Corea del Sur. (AP Foto/Ahn Young-joon, Archivo)
ARCHIVO - Evan Phillips, relevista de los Dodgers de Los Ángeles, trabaja desde el plato en la novena entrada del juego inaugural contra los Padres de San Diego en el Gocheok Sky Dome, el 20 de marzo de 2024, en Seúl, Corea del Sur. (AP Foto/Ahn Young-joon, Archivo) AP

El derecho de 31 años pasó el último mes en Triple-A Oklahoma City, donde registró una efectividad de 1,80, con 13 ponches y cinco bases por bolas en 10 entradas a lo largo de 12 juegos con los Comets.

“Mi repertorio principal está muy afilado y listo para entrar en acción”, afirmó Phillips antes de que los Dodgers abrieran una serie de tres juegos con los Rockies de Colorado.

Phillips se sometió a la cirugía en mayo de 2025, lo que lo encaminó a la primera rehabilitación prolongada de su carrera.

“Me doy crédito a mí mismo por mantenerme en el proceso, apoyándome mucho en mi familia y en mis compañeros aquí. Agradecí mucho poder hacer mi rehabilitación aquí el año pasado después de la lesión. Creo que eso también ayudó a que mi mentalidad se mantuviera enfocada. Estoy listo para este siguiente paso”, señaló Phillips.

Phillips ya no será necesario nuevamente en el rol de cerrador. Tanner Scott ha estado cubriendo con solvencia la ausencia del lesionado Edwin Díaz, de Puerto Rico, quien ingresó a la lista de lesionados en abril por cuerpos sueltos en el codo.

Se prevé que Scott pase a un puesto de relevo intermedio mientras se prepara para un rol potencialmente mayor en octubre, cuando se espera que los Dodgers, líderes del Oeste de la Liga Nacional, busquen un tercer campeonato consecutivo de la Serie Mundial.

Durante su mes en las menores, Phillips dedicó sus primeros juegos a enfocarse en el aspecto físico del pitcheo, incluido experimentar con agarres, ubicación y trabajar en un cambio. Luego cambió el chip.

“En la segunda mitad realmente intenté elevar la ejecución y el lado competitivo. Así, con suerte, no será la primera vez que lo haga aquí”, explicó Phillips.

En un movimiento correspondiente, los Dodgers enviaron al derecho Paul Gervase a Triple-A, un día después de que lanzara dos entradas sin permitir carreras, con dos ponches, contra San Diego. El zurdo Jake Eder fue dejado en libertad.

En otros movimientos, el equipo añadió al lanzador dominicano Carlos Durán al roster de 40 hombres y designó al receptor Chuckie Robinson para asignación.

Durán, un derecho de 24 años, participó en 30 juegos con Triple-A Oklahoma City y tiene marca de 2-2 con efectividad de 3,86 esta temporada. Ponchó a 50 en 35 entradas, mientras limitó a los bateadores a un promedio de .203. Debutó en las Grandes Ligas la temporada pasada con los Atléticos.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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