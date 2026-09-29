Dodgers esperan a un Shohei Ohtani más sano para el Juego 1 de la SDNL

El bateador de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani, conecta un sencillo contra los Gigantes de San Francisco durante la tercera entrada de un partido de béisbol, el 27 de septiembre de 2026, en San Francisco. (Foto AP/Tony Avelar) AP

La superestrella de doble función disputó los últimos cinco juegos de la temporada regular después de regresar de una estancia de dos semanas en la lista de lesionados por molestias persistentes en el bíceps derecho y la rodilla izquierda.

Ohtani tiene tiempo para descansar y afinar su mecánica de bateo, con cinco días libres antes del Juego 1 de la serie divisional de la Liga Nacional en el Dodger Stadium el sábado.

Se fue de 21-5, con un extrabase, ocho ponches y una base por bolas en los últimos cinco juegos.

“Físicamente, todo se siente muy bien. Los swings, una vez que regresó, en general estaban en un buen punto, y aprovechar estos cinco días para seguir acumulando turnos y llegar sintiéndose bien a esta serie es realmente importante. Pero da la sensación de que está en un gran momento”, manifestó el martes el gerente general Brandon Gomes,

Ohtani bateó para .275 con un OPS de .889 y lideró al equipo con 30 jonrones en la temporada regular, pese a lesiones que limitaron su labor como lanzador y a un bajón con el bate que lo sacó de la contienda por un quinto premio al Jugador Más Valioso.

Durante esa mala racha ofensiva, Ohtani bateó para .198 con 34 ponches en 24 juegos antes de ingresar a la lista de lesionados.

“Me siento confiado de que van a ver la mejor versión de Shohei de los últimos dos meses. Sé que eso es una vara un poco baja dada su lesión, pero sí creo que está tan saludable como lo ha estado en bastante tiempo. Cada día, según el cuerpo de preparadores, sigue mejorando. Así que sí, número uno, será una amenaza estando en la alineación, pero también creo que el aspecto del rendimiento será lo que estamos esperando”, comentó el mánager Dave Roberts.

Roberts quiere ver a Ohtani tomar algunos turnos en vivo y batear contra la máquina Trajekt esta semana.

“Hizo todo lo que pudo para manejarlo, aun estando algo limitado. Creo que va a estar tan saludable y se va a sentir tan bien como se ha sentido”, dijo.

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FUENTE: AP