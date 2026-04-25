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Dodgers anotan 6 carreras en la 4ta y vencen 12-4 a los Cachorros para corta racha de 10 triunfos

LOS ÁNGELES (AP) — Roki Sasaki consiguió su segunda victoria en las Grandes Ligas y los Dodgers de Los Ángeles reaccionaron con seis carreras en la cuarta entrada para vencer el sábado por la noche por 12-4 a los Cachorros, con lo que pusieron fin a la racha de 10 triunfos consecutivos de Chicago.

Shohei Ohtani cortó una mala racha de 0 de 12 con un sencillo en la primera entrada y luego se robó la segunda base para apenas su segundo robo del año. Conectó uno de los 14 hits de los Dodgers, mientras Los Ángeles estableció su máximo de la temporada en carreras como local.

Sasaki (1-2) permitió cuatro carreras —tres con jonrones solitarios de Seiya Suzuki, el venezolano Moisés Ballesteros y el panameño Miguel Amaya— y siete hits, con un máximo de su carrera de 99 lanzamientos. El derecho japonés ponchó a cinco en su quinta apertura en las Grandes Ligas y trabajó hasta la sexta entrada por primera vez este año.

Los Dodgers anotaron 10 o más carreras por cuarta vez esta temporada. Tras fabricar seis en la cuarta, sumaron cuatro más en la sexta. El cubano Andy Pages conectó un doble de dos carreras ante el relevista mexicano Javier Assad y más tarde anotó con un lanzamiento descontrolado de Vince Velásquez, quien fue ascendido el viernes.

Los Cachorros tomaron su última ventaja, 3-2, con el jonrón de Ballesteros con dos strikes ante Sasaki en la cuarta.

El dominicano Teoscar Hernández conectó un sencillo de dos carreras. ___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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