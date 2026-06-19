Doble de 2 carreras de Fulford en el 8vo impulsa a Rockies y Freeland llega a 1.000 K

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El bateador emergente de los Rockies de Colorado, Braxton Fulford, sigue la trayectoria de su doblete productor de dos carreras ante el lanzador de relevo de los Piratas de Pittsburgh, Mason Montgomery, en la octava entrada de un partido de béisbol el viernes 19 de junio de 2026, en Denver. (Foto AP/David Zalubowski) AP

El abridor de los Rockies, Kyle Freeland, consiguió el ponche número 1.000 de su carrera, el segundo jugador en la historia de la franquicia en alcanzar esa marca.

Los Piratas tomaron ventaja 3-2 en la octava con un doble impulsor de Jared Triolo ante Freeland y un sencillo productor del bateador emergente Bryan Reynolds, además de un triple impulsor de Nick Gonzales frente a Jaden Hill.

Senzatela (7-0) permitió un sencillo abriendo la novena al dominicano Marcel Ozuna y Brandon Lowe conectó un sencillo en una pelota que rebotó en la pierna del campocorto venezolano Ezequiel Tovar y se fue al jardín, lo que dejó la carrera del empate en tercera base. Luego, Senzatela dio base por bolas al dominicano Endy Rodríguez para llenar las bases.

Freeland terminó con ocho ponches y permitió dos carreras y cuatro hits en 7 1/3 entradas.

Los Rockies tomaron ventaja 1-0 en la tercera con un doble impulsor del boricua Willi Castro.

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Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP