americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Doble de 2 carreras de Fulford en el 8vo impulsa a Rockies y Freeland llega a 1.000 K

DENVER (AP) — El bateador emergente Braxton Fulford conectó un doble de dos carreras para tomar la ventaja con dos outs en la octava entrada, Antonio Senzatela salió de un atolladero con las bases llenas y sin outs en la novena, y los Rockies de Colorado resistieron para vencer la noche del viernes por 4-3 a los Piratas de Pittsburgh.

El bateador emergente de los Rockies de Colorado, Braxton Fulford, sigue la trayectoria de su doblete productor de dos carreras ante el lanzador de relevo de los Piratas de Pittsburgh, Mason Montgomery, en la octava entrada de un partido de béisbol el viernes 19 de junio de 2026, en Denver. (Foto AP/David Zalubowski)
El bateador emergente de los Rockies de Colorado, Braxton Fulford, sigue la trayectoria de su doblete productor de dos carreras ante el lanzador de relevo de los Piratas de Pittsburgh, Mason Montgomery, en la octava entrada de un partido de béisbol el viernes 19 de junio de 2026, en Denver. (Foto AP/David Zalubowski) AP

El abridor de los Rockies, Kyle Freeland, consiguió el ponche número 1.000 de su carrera, el segundo jugador en la historia de la franquicia en alcanzar esa marca.

Los Piratas tomaron ventaja 3-2 en la octava con un doble impulsor de Jared Triolo ante Freeland y un sencillo productor del bateador emergente Bryan Reynolds, además de un triple impulsor de Nick Gonzales frente a Jaden Hill.

Senzatela (7-0) permitió un sencillo abriendo la novena al dominicano Marcel Ozuna y Brandon Lowe conectó un sencillo en una pelota que rebotó en la pierna del campocorto venezolano Ezequiel Tovar y se fue al jardín, lo que dejó la carrera del empate en tercera base. Luego, Senzatela dio base por bolas al dominicano Endy Rodríguez para llenar las bases.

Freeland terminó con ocho ponches y permitió dos carreras y cuatro hits en 7 1/3 entradas.

Los Rockies tomaron ventaja 1-0 en la tercera con un doble impulsor del boricua Willi Castro.

___

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Willy Semedo de Cabo Verde marca al español Lamine Yamal durante el partido del Grupo H del Mundial, el lunes 15 de junio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser)

Cabo Verde impresiona en su debut en el Mundial y deja sin goles a España en el 1er tiempo

El árbitro Wilton Sampaio expulsa al sudafricano Sphephelo Sithole (izquierda) durante el partido entre México y Sudáfrica por el Grupo A del Mundial, el jueves 11 de junio de 2026, en la Ciudad de México. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

3 tarjetas rojas marcan el partido inaugural del Mundial entre México y Sudáfrica

Destacados del día

El Cangrejo desafía a Trump y advierte que Cuba no aceptará imposiciones en medio de reformas económicas clave
VIDEO

El Cangrejo desafía a Trump y advierte que Cuba no aceptará imposiciones en medio de reformas económicas clave

Alex Freeman (16) celebra tras anotar el segundo gol de Estados Unidos durante el partido contra Australia en el Grupo D del Mundial, el viernes 19 de junio de 2026, en Seattle. (AP Foto/Manu Fernández)

Sin Pulisic, EEUU somete 2-0 a Australia y visa boleto a los dieciseisavos de final del Mundial

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla tras recorrer el nuevo avión presidencial Air Force One en la Base Conjunta Andrews, en Maryland, el viernes 19 de junio de 2026. (AP Foto/Manuel Balce Ceneta)

Trump presenta el nuevo avión presidencial Air Force One

Exoficial del MININT Rogelio Bolufé habría sido deportado de EEUU tras meses detenido y polémicas en el exilio

Exoficial del MININT Rogelio Bolufé habría sido deportado de EEUU tras meses detenido y polémicas en el exilio

Cuba sacude su empobrecida economía con 176 medidas: banca privada, dólar y más mercado

Cuba sacude su empobrecida economía con 176 medidas: banca privada, dólar y más mercado

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter