Djokovic pierde en un estreno del US Open por primera vez al caer en cinco sets ante Navone

Novak Djokovic reacciona durante el partido contra Mariano Navone en la primera ronda del US Open, el domingo 30 de agosto de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Frank Franklin II) AP

Novak Djokovic durante el partido contra Mariano Navone por la primera ronda del US Open, el domingo 30 de agosto de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Frank Franklin II) AP

El Abierto de Estados Unidos número 20 de Djokovic acabó prematuramente la noche del domingo cuando el serbio de 39 años sucumbió 7-6 (5), 5-7, 4-6, 6-2, 6-1 ante Mariano Navone, en un maratón de cinco sets que duró cuatro horas y 36 minutos.

“Es la mejor sensación que he tenido en una cancha de tenis”, declaró Navone a pie de cancha en el estadio Arthur Ashe tras cantar victoria cerca de la medianoche. “Esta pista increíble, el escenario más grande. Es una maravilla”.

“La forma en que jugamos cinco sets contra el GOAT (el más grande de la historia”, añadió. "No es algo que se haga todos los días. Estoy muy feliz. No sé ni qué decir”.

Fue la eliminación más prematura de Djokovic en dos décadas de trayectoria en citas de Grand Slam, remontándose al Abierto de Australia de 2006. Nunca había perdido en la primera ronda del US Open, torneo en el que hizo su primera presentación en 2005.

El dueño del récord de 24 títulos de Grand Slam cometió 70 errores no forzados al vivir un suplicio en el estadio Arthur Ashe: vomitó al menos una vez a mitad del encuentro, pareció sufrir calambres al llevarse la mano al pie izquierdo y también evidenció molestias en la espalda.

Durante una pausa médica previo al quinto set, Djokovic ingirió unas pastillas que le facilitó el fisioterapeuta y recibió un masaje en la zona lumba.

Fue notorio que el físico traicionó a Djokovic. El cuarto cabeza de serie logró ventajas iniciales de 3-0 y 4-1, pero no pudo sostenerlas y perdió el primer set, algo que no le sucedía en la primera ronda del US Open desde 2006.

Logró apuntarse los dos siguientes sets y dio la impresión que iba a sacar adelante el duelo cuando se puso arriba 2-1 con un quiebre de servicio en la cuarta manga.

Pero Navone, de 25 años y actual número 49 del ranking, no capituló. Quebró de inmediato y se llevó los siguientes ocho juegos.

Djokovic, en cambio, prácticamente tiró la toalla al quedarse sin fuerzas para la que habría sido su victoria número 43 en cinco sets.

Navone logró ganar al máximo de cinco parciales en su quinta oportunidad.

¿Qué se sintió jugar y ganarle a alguien que idolotraba desde chico?

Navone respondió radiante: “Significa mucho para mí. Es un sueño hecho realidad. Ahora toca recuperarme. Es casi medianoche. Tenemos que irnos a dormir”

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FUENTE: AP