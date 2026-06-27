Djokovic dice a Serena Williams que es 'inspiradora' antes de su regreso a Wimbledon

La estadounidense Serena Williams reacciona durante una sesión de entrenamiento, antes del Campeonato de Tenis de Wimbledon, en el All England Lawn Tennis and Croquet Club, en Londres, el sábado 27 de junio de 2026. (John Walton/PA vía AP) AP

“Eso es lo que le dije”, afirmó Djokovic el sábado en Wimbledon.

Williams, de 44 años, es el tema del momento en SW19 —el famoso código postal de Wimbledon— mientras se prepara para disputar su primer partido de individuales en el torneo en cuatro años el martes, cuando se enfrente a la número 53 Maya Joint en la primera ronda.

Williams había estado alejada del deporte desde su despedida en el Abierto de Estados Unidos de 2022, pero aceptó una invitación (wild card) para jugar dobles femeninos con su hermana Venus, de 46 años. Y luego aceptó otra para jugar individuales.

“Creo que la veo en el gimnasio más de lo que la vi cuando estaba en su mejor momento”, comentó Djokovic, campeón de 24 torneos de Grand Slam, sobre Williams, ganadora de 23 grandes en individuales. “Eso me dice que de verdad quiere que esto salga de la mejor manera posible”.

“Siempre admiré su carrera, su recorrido, su historia. Por supuesto, también la de Venus”, añadió Djokovic.

La aparición más reciente de Williams en Wimbledon fue en 2022, cuando perdió en la ronda inicial ante Harmony Tan, que entonces ocupaba el puesto 115 del ranking. La gran figura estadounidense se alejó del tenis —lo describió como una “evolución” hacia otra etapa— después de perder en la tercera ronda ante Ajla Tomljanovic en Flushing Meadows. Su segunda hija nació en 2023.

Williams, siete veces campeona de Wimbledon en individuales, podría enfrentarse a la campeona defensora Iga Swiatek en la tercera ronda.

La número 1 Aryna Sabalenka está entre los muchos jugadores y aficionados que esperan con ganas la próxima semana.

“Escuché que dijo que lo hace para que sus hijos la vean jugar. A ellos les entusiasma mucho eso”, señaló Sabalenka.

“Es increíble lo que está haciendo. Además, es Serena Williams; todo el mundo hablaba de eso. Está atrayendo más miradas hacia el tenis. Es algo bueno para el tenis. Tengo muchas ganas de verla jugar”.

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FUENTE: AP