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Divulgan dramática llamada de hombre que abatió a agresor de escuela en Oregon

BEND, Oregon, EE.UU. (AP) — Las autoridades divulgaron el martes la frenética llamada a la policía hecha por el hombre que abatió a tiros al atacante de 16 años que mató a una maestra y a tres estudiantes en una escuela de Oregon el mes pasado.

Flores en honor a las víctimas del tiroteo en la escuela en Bend, Oregon, el 16 de octubre del 2026. (AP foto/Joe Kline)
Flores en honor a las víctimas del tiroteo en la escuela en Bend, Oregon, el 16 de octubre del 2026. (AP foto/Joe Kline) AP

En la tensa llamada de poco más de un minuto, Kaylub Giamanco le dice al operador del 911 que hay “alguien con un arma” en la escuela a la que asiste su hija. “Yo tengo un arma y le voy a disparar ahora mismo”, dice Giamanco, quien iba conduciendo de regreso a casa para almorzar y vio al atacante en la escuela primaria Silver Rail.

El operador le suplica: “No haga nada, déjeme enviar a un agente”. Hablan al mismo tiempo y Giamanco suena cada vez más frustrado por el intercambio. “Estoy a punto de ir a matar a este chico”, expresó.

Unos segundos después, dice que el atacante está entrando al edificio. El operador pregunta si el atacante está disparando y Giamanco responde que sí. El operador intenta obtener más información, pero la llamada se corta.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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