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Disney demanda a la FCC por licencias de emisión, alega represalia por "Jimmy Kimmel"

WASHINGTON (AP) — Disney presentó una demanda el martes contra la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC por sus siglas en inglés) del gobierno de Trump, al alegar una violación de sus derechos amparados por la Primera Enmienda.

ARCHIVO- El presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, abandona un acto en el Salón Este de la Casa Blanca, el 20 de marzo de 2026, en Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson, archivo)
ARCHIVO- El presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, abandona un acto en el Salón Este de la Casa Blanca, el 20 de marzo de 2026, en Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson, archivo) AP

La demanda se presenta después de que el presidente de la FCC, Brendan Carr, defendiera recientemente las acciones del organismo contra ABC, al afirmar que las emisoras tienen el deber de “operar en el interés público” y que la FCC solo intenta restablecer ese estándar.

Carr ha manifestado que el país debería contar con “unos medios de comunicación confiables y respetados, y no estamos ahí”.

ABC había acusado al organismo de un intento descarado de intimidar su libertad de expresión protegida por la Constitución y, por extensión, la de todos los medios de comunicación del país. Los comentarios de la cadena en julio se produjeron en su más reciente presentación ante el organismo, en la que expresó su oposición formal a la revisión anticipada de la FCC, iniciada en abril, de ocho licencias locales de transmisión de ABC mucho antes de que expiren.

El presidente Donald Trump ha pedido repetidamente que despidan al presentador nocturno Jimmy Kimmel. Cuando la FCC inició su revisión anticipada de las licencias de ABC en abril, ocurrió en medio de una disputa con Kimmel por un chiste que ofendió a Trump. El organismo citó las prácticas de diversidad, equidad e inclusión de la empresa.

Se enviaron mensajes a la FCC y a ABC para solicitar comentarios.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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