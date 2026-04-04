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Diplomático iraní abandona Argentina tras ser expulsado por Milei

MONTEVIDEO (AP) — El consejero y encargado de negocios interino de Irán en Argentina, Mohsen Soltani Tehrani, abandonó Buenos Aires el sábado, antes que venza el plazo de 48 horas que le había sido otorgado por el gobierno del presidente Javier Milei, alineado a Estados Unidos e Israel en política exterior.

“En cumplimiento de lo dispuesto por el Gobierno argentino el ex Encargado de Negocios a.i. de la República Islámica de Irán ya ha abandonado el territorio nacional”, anunció en su cuenta de X el ministro de Relaciones Exteriores argentino Pablo Quirno.

El gobierno argentino declaró el jueves persona no grata al funcionario de la embajada de Irán tras la respuesta del régimen iraní a la reciente decisión argentina de declarar organización terrorista al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

La medida se produjo un día después de que el ministro de Relaciones Exteriores iraní acusara al presidente Milei y al canciller Quirno de actuar bajo “la influencia del régimen ocupante y genocida sionista y de Estados Unidos” y de ser “cómplices de los crímenes cometidos” por su alineamiento con ambos países.

Las declaraciones se producen tras más de un mes de escalada en Oriente Medio, en el marco del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán.

Milei, alineado a su principal aliado en la región, el presidente estadounidense Donald Trump, ha endurecido su postura sobre Teherán. En distintas intervenciones el mandatario calificó a Irán de “enemigo” y se definió a sí mismo como el dirigente “más sionista del mundo”.

A fines de marzo, el gobierno argentino incorporó al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica al registro de personas y entidades vinculadas al terrorismo y su financiamiento. La medida habilita el congelamiento de sus bienes, dinero y activos y le prohíbe operar en el sistema financiero argentino.

Argentina sostiene que los atentados contra la embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994 fueron planificados, financiados y ejecutados con participación directa del régimen iraní.

El atentado contra la AMIA dejó 85 muertos y más de 300 heridos, convirtiéndose en el mayor ataque terrorista en la historia de Argentina.

La Guardia Revolucionaria ha sido acusada de entrenar y financiar al grupo político-paramilitar Hezbollah, con base en el Líbano, que según la justicia argentina fue el ejecutor de ambos ataques.

En el comunicado del jueves, el gobierno argentino también afirmó que “no tolerará agravios ni injerencias de un Estado que ha incumplido de manera sistemática sus obligaciones internacionales y que persiste en obstaculizar el avance de la justicia”.

FUENTE: AP

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