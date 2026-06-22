Diez años después, aumenta el descontento hacia el Brexit en Gran Bretaña

El chef Mohammed Shanoor Ali cocina en un restaurante bangladesí en Londres, el 18 de junio del 2026. (AP foto/Kin Cheung) AP

Los líderes empresariales estaban en lados distintos del debate cuando Gran Bretaña votó a favor de abandonar la Unión Europea en 2016. Pero 10 años después, ambos se sienten frustrados por el Brexit.

Hace una década, los partidarios prometían que el Brexit sería la clave de un nuevo futuro brillante en el que, liberada de los edictos de los burócratas de la UE, Gran Bretaña recuperaría el control de sus leyes y sus fronteras y la economía se dispararía. Pero la realidad no estuvo a la altura de las expectativas, ya que Gran Bretaña tuvo dificultades para adaptarse a la vida sin acceso irrestricto al bloque de libre comercio de 27 países y a su mercado de 450 millones de personas.

El crecimiento económico es anémico, los impuestos son altos, los servicios públicos crujen y gobiernos sucesivos no han logrado frenar el flujo de migrantes que llegan en botes inflables. Como resultado, no es precisamente un aniversario feliz.

“No, no ha cumplido todo lo que se dijo que cumpliría, pero está cumpliendo”, declaró Boyd a The Associated Press. “Va muy lento. Basta con mirar las estadísticas para verlo”.

Boyd, director general de REIDSteel, que emplea a unas 130 personas en una planta en Christchurch, Inglaterra, sigue respaldando su decisión de apoyar el Brexit, pero atribuye los resultados deslucidos a políticos que no estaban comprometidos con hacerlo realidad. Gran Bretaña también ha afrontado desafíos inesperados en los últimos 10 años, desde la pandemia de COVID-19 hasta las guerras en Ucrania y Oriente Medio, señaló Boyd.

La votación del Brexit elevó rápidamente los costos para las empresas, mientras se preparaban para un futuro incierto durante años de negociaciones sobre la nueva relación del Reino Unido con la UE. Luego, cuando Gran Bretaña finalmente abandonó el bloque el 31 de enero de 2020, nuevas normas sobre el comercio de bienes y servicios hicieron más caro y lento hacer negocios con socios europeos.

Creon Butler, quien dirige el programa de economía global y finanzas en Chatham House, un centro de estudios con sede en Londres, afirmó que hubo consecuencias a largo plazo por salir del mercado único europeo.

“Se prometiera lo que se prometiera, se esperara lo que se esperara, (hay que) aceptar que ha sido una gran pérdida de riqueza y prosperidad para nosotros por la decisión que tomamos de irnos”, sostuvo.

“Es una decisión que el público británico ha tomado, y tiene derecho a tomarla, pero nos empobrece”, añadió.

Según la mayoría de las mediciones, la economía británica hoy es más débil de lo que habría sido sin el Brexit, de acuerdo con un informe reciente publicado por el National Bureau of Economic Research en Cambridge, Massachusetts. El informe, elaborado por investigadores de Gran Bretaña, Alemania y Estados Unidos, compara el desempeño de la economía del Reino Unido con el de otros 33 países, incluidos sus vecinos europeos, Estados Unidos, Canadá y Japón.

Los investigadores concluyeron que el Brexit ha reducido el producto interno bruto de Gran Bretaña —una medida amplia de la producción económica— entre un 6% y un 8%, la inversión entre un 12% y un 13% y la productividad entre un 3% y un 4%.

Fabricantes de automóviles enfrentan desafíos

Los fabricantes de automóviles británicos fueron opositores tempranos y contundentes del Brexit, al argumentar que el aumento de la burocracia en torno a los envíos de piezas y vehículos dañaría a una industria construida sobre una red de fábricas interconectadas en múltiples países europeos.

Esas preocupaciones redujeron la inversión en la industria automotriz porque los fabricantes internacionales eran menos propensos a ver a Gran Bretaña como una vía atractiva hacia el mercado europeo. Como resultado, el sector espera que los acuerdos comerciales internacionales ayuden a impulsar la demanda de sus productos.

“Hemos podido adaptarnos a los tiempos, por decirlo así, pero sin duda esto nos supone más costos para la industria, más presión”, manifestó Hawes.

Los partidarios del Brexit pregonaron la libertad de negociar sus propios acuerdos comerciales como uno de los principales beneficios de salir de la UE, y desde entonces Gran Bretaña ha firmado decenas de acuerdos con países que van desde Australia hasta India y Estados Unidos.

Pero los países de la UE aún representan el 41% de las exportaciones de Gran Bretaña y la mitad de sus importaciones, según las cifras más recientes del gobierno.

Durante más de 50 años como miembro de la UE y sus predecesoras, muchas empresas británicas también llegaron a depender de Europa como fuente de mano de obra barata, especialmente después de la expansión hacia el este del bloque en 2004.

Ese flujo se secó después de que el Brexit puso fin a la libre circulación de trabajadores, uno de los principios fundacionales del bloque.

Los dueños de los restaurantes de curry de Gran Bretaña, una parte integral de comunidades desde Aberdeen, en Escocia, hasta Aberystwyth, en Gales, se han visto especialmente golpeados por la pérdida de trabajadores de Europa del Este que regresaron a sus países en lugar de lidiar con los engorrosos nuevos requisitos de visado. Y están furiosos porque el sector respaldó el Brexit tras garantías de que conduciría a más visados para cocineros del sur de Asia, algo que no ha ocurrido.

“Nos sentimos traicionados”, declaró Oli Khan, presidente de la Bangladesh Caterers Association UK, quien sirve chuletas de cordero tandoori, biryani de verduras y paneer con chile en su restaurante en Stevenage, al norte de Londres.

En un esfuerzo por mitigar algunos de los problemas causados por el Brexit, el primer ministro Keir Starmer ha iniciado conversaciones con la UE para reconstruir una relación más estrecha, mientras busca dinamizar la economía estancada del país.

Sin embargo, Starmer no las terminará. Dijo el lunes que renuncia al cargo.

Crece la frustración con el Brexit

La decisión de Starmer se produce mientras una encuesta de la firma demoscópica Ipsos, el Policy Institute del King’s College London y el centro de estudios UK in a Changing Europe sugiere que la frustración con el Brexit está aumentando.

La encuesta, realizada en mayo a 2.245 británicos de 18 años o más, encontró que el 48% dijo que el Brexit iba peor de lo que esperaba, frente al 28% en marzo de 2021. Un 9% afirmó que iba mejor de lo esperado y cerca de uno de cada tres dijo que iba tal como esperaba.

Pero Boyd sostuvo que la encuesta más importante sigue siendo la que se celebró el 23 de junio de 2016, cuando el 51,9% de quienes emitieron su voto —o 17,4 millones de personas— votó por abandonar la UE.

Sigue creyendo que Gran Bretaña tiene un futuro más brillante fuera de la UE.

El Brexit no ha cumplido su promesa porque políticos, grandes corporaciones y otros intereses arraigados trabajaron para frustrar la voluntad del pueblo, afirmó Boyd. Esto dio como resultado un acuerdo que mantuvo a Gran Bretaña demasiado vinculada a la UE e incapaz de materializar su potencial como nación emprendedora llena de personas creativas y trabajadoras, indicó.

Y no hay vuelta atrás, aseguró.

“Imaginen que volviéramos a unirnos... hoy. Las condiciones bajo las cuales nos permitirían regresar serían como si volviéramos a subir al Titanic con la condición de que primero entreguemos nuestros chalecos salvavidas”, expresó. “¿Necesito decir algo más?”

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP