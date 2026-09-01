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Dictan sobreseimiento para expresidente Juan Orlando Hernández en caso por corrupción en Honduras

TEGUCIGALPA (AP) — Un juez en Honduras dictó el martes sobreseimiento definitivo a favor del expresidente Juan Orlando Hernández en el marco de un proceso en el que enfrentaba cargos por corrupción.

“En resolución de Audiencia Inicial, el Juzgado Penal en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó Sobreseimiento Definitivo a favor del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado”, informó el Poder Judicial hondureño en su cuenta de X.

Según ese poder del Estado, la resolución se debe a que la prueba evacuada en la audiencia “no determinó participación del imputado en los hechos investigados”.

FUENTE: AP

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