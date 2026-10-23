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Detonación de carro-bomba en peaje de Colombia deja varios heridos

BOGOTÁ (AP) — Un vehículo acondicionado con explosivos detonó el viernes en un peaje del departamento de Casanare, en el centro-oriente de Colombia, hiriendo al menos a tres civiles, indicó la Agencia Nacional de Infraestructura.

La agencia reportó tres personas con lesiones leves que corresponden a dos trabajadoras y un guardia de seguridad, mientras resultaron ilesas otras siete personas que estaban en el peaje San Pedro, ubicado en el municipio de Villanueva. El Instituto Nacional de Vías reportó, por su parte, cuatro personas heridas.

Una grabación de una cámara de seguridad divulgada por el gobierno muestra el momento en el que una persona abandona el vehículo en el peaje y rápidamente sube a una motocicleta que es conducida por otra persona para huir justo antes de la explosión.

“¡Rechazo absoluto al terrorismo!”, afirmó en la red social X la ministra de Transporte, Elsa Noguera, quien aseguró que fue un “acto criminal que atenta contra la vida de los colombianos y el derecho de la gente a movilizarse en paz y seguridad”.

La Agencia Nacional de Infraestructura indicó que el peaje permanecería cerrado mientras las autoridades realizan labores de verificación del lugar buscando restablecer el tránsito.

Las autoridades buscan establecer quiénes fueron los responsables del ataque en una zona donde se ha registrado la presencia de grupos armados ilegales, incluido el Clan del Golfo, el mayor cártel de drogas activo del país.

Los peajes en vías principales del país suelen ser blanco de ataques por parte de grupos armados que usualmente buscan mostrar control en el territorio o presionar a las autoridades.

Nombran alta funcionaria para “desmontar la falsa paz”

En sus dos meses de gobierno el presidente conservador Abelardo de la Espriella ha priorizado la estrategia de seguridad tras prometer “mano de hierro” contra los ilegales, mientras puso fin a las negociaciones de paz que adelantó su predecesor, el progresista Gustavo Petro (2022-2026).

El viernes la presidencia informó que Viviane Morales Hoyos, exministra de Educación y conocida por su perfil conservador, fue nombrada Consejera Comisionada de Paz.

El comunicado indica que Morales tendrá la tarea de “examinar los resultados de la denominada falsa paz”, como califica el actual gobierno a la política de Petro, y desmontar las “estructuras burocráticas” que considere innecesarias.

De la Espriella prometió un giro en la política de paz que sostiene que fracasó porque permitió una ventaja militar a los ilegales mientras negociaban. También avanza en una revisión de la implementación del histórico acuerdo de paz firmado hace una década entre el Estado y la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Morales, agregó el comunicado, realizará una “revisión exhaustiva” de la implementación del acuerdo de paz y verificará la destinación de los recursos, justo luego de que en el presupuesto general se redujeran los fondos destinados al Tribunal de Paz creado para juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos en cinco décadas de conflicto interno con las FARC.

FUENTE: AP

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