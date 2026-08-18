Detienen en Bolivia a consultor político argentino por presunta agresión contra expareja

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Se trata de Fernando Cerimedo, a quien el vicepresidente boliviano Edman Lara ha señalado como asesor del presidente Rodrigo Paz. En Argentina, Cerimedo había sido colaborador del partido del mandatario Javier Milei.

“Nadie está por encima de la ley y pedimos una investigación profunda”, dijo el ministro de Gobierno boliviano Marco Antonio Oviedo en una breve declaración a los medios.

La Policía de Bolivia informó que Cerimedo fue detenido en la región oriental de Santa Cruz durante la mañana del martes para que brinde declaración luego de que la víspera dispararan contra su expareja, Nadia Beller. Beller militó en el izquierdista Movimiento Al Socialismo (MAS) —el partido que gobernó Bolivia durante casi 20 años— y posteriormente se la relacionó con la oposición regional en Santa Cruz.

Oviedo manifestó su preocupación por la “agresión armada” contra Beller.

El coronel Jhonny Coca, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen en Santa Cruz, explicó que Cerimedo fue detenido porque se tiene información de que en los últimos días “había tenido un problema sentimental” con Beller.

La noche del lunes Beller fue atacada afuera de un hotel en Santa Cruz por dos personas disfrazadas de repartidores que le dispararon directamente. Posteriormente, fue trasladada a un hospital, donde aún no se ha emitido un informe médico oficial.

El vicepresidente Lara, crítico de Paz, pidió en delaraciones a la prensa una investigación “transparente, imparcial y sin ningún tipo de favorecimiento” para Cerimedo. FUENTE: AP

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